Las conferencias episcopales de Europa debatirán en Barcelona sobre el acompañamiento a los jóvenes

Cerca de 200 participantes entre obispos, responsables de pastoral juvenil, escolar, universitaria, vocacional y catequética de las Conferencias Episcopales de Europa se reunirán del 28 al 31 de marzo en Barcelona para debatir y afrontar la cuestión del acompañamiento a los jóvenes.

En una rueda de prensa celebrada este mediodía en el Seminario Conciliar de Barcelona, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. José María Gil Tamayo, ha explicado que “el objetivo de este simposio europeo es acompañar a los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo” y ha recordado que “la presencia de la Iglesia en el ámbito juvenil es intensa y diversa en Cataluña, España y Europa”.

Por su parte, P. Michel Remery, vicesecretario del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), ha avanzado que “la vocación juvenil es uno de los ámbitos que queremos tratar en profundidad en el simposio que comienza este martes en Barcelona”.

Este encuentro paneuropeo está organizado por el CCEE juntamente con la Conferencia Episcopal Española y el Arzobispado de Barcelona. Bajo el lema “Acompañar los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo”, su actividad se iniciará el martes, 28 de marzo. El arzobispo metropolitano de Westminster y Vice presidente del CCEE, el cardenal Vicent Nichols, el Vice presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Antonio Cañizares, junto con el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella, ofrecerán los saludos de bienvenida a los participantes.

Durante los cuatro días de simposio se hablará de las necesidades de la persona que es acompañada, de cómo realizar ese acompañamiento, de Evangelización y buenas prácticas o de la belleza como valor. Entre las actividades previstas está programada la celebración de una Feria de Buenas Prácticas que pueden servir de ayuda y ejemplo para inspirar colectivamente y dar a conocer nuevas realidades que puedan ser reproducidas en otros contextos. Además se celebrará un Plenario sobre el futuro Sínodo en 2018, que lleva por tema vocaciones y jóvenes. El día 31 de marzo los participantes harán públicas las conclusiones del simposio.

El arzobispo metropolitano de Cracovia, Mons. Marek Jedraszewski, Presidente de la Comisión del CCEE para la Catequesis, Enseñanza, Universidad, explicará en la primera conferencia cuáles son los temas más relevantes en el acompañamiento de los jóvenes en la actualidad. El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Mons. Rino Fisichella, quien hablará acerca de Evangelización y buenas prácticas. Mons. Fisichella hará reflexionar a los participantes sobre la importancia que tienen los ejemplos o cómo dejarse inspirar por otros. A la pregunta “Cómo podemos acompañar, respetando la libertad humana”, pretende responder en una ponencia la Hna. Lola Arrieta, Carmelita de la Caridad Vedruna, experta en acompañamiento juvenil.

En el transcurso del encuentro destaca también la conferencia sobre “Sagrada Familia: belleza, arte, arquitectura y liturgia”, dimensiones a través de las cuales la persona puede ser acompañada. Michel Remery, Vice Secretario del CCEE e investigador del área de Liturgia y Arquitectura de la Escuela de Teología Católica de la Universidad de Tilburg, será el encargado de desarrollar este tema, en el que además propone a Gaudí como testimonio de vida. El último día del simposio europeo, el presidente del CCEE y arzobispo metropolitano de Génova, cardenal Angelo Bagnasco, reflexionará en el discurso final sobre las líneas a seguir en el futuro a la luz de las conclusiones que se aportan.

Este simposio europeo constituye una etapa significativa del camino que llevará a la Iglesia a celebrar en octubre de 2018 un Sínodo sobre los jóvenes y la vocación. De hecho, las conclusiones de los trabajos de estos días en Barcelona serán trasladados directamente al Sínodo. También servirán como fundamento para la reflexión de la próxima Asamblea Plenaria del CCEE (Minsk, septiembre 28 a octubre 1) centrada en los jóvenes, a través de la cual el CCEE pretende ofrecer a los padres sinodales una contribución concreta. Con el horizonte del Sínodo de 2018, durante el simposio el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, tendrá un encuentro con los agentes pastorales.

La información completa y actualizada de este simposio se puede encontrar en la web: http://symposium2017.ccee.eu/

BARCELONA, 24 de marzo de 2017.-

