Las condenas pontificias: Iglesia y masonería en HM Televisión

“Iglesia y Masonería”, el bloque temático en marcha del programa “Marcando el Norte”, de la Fundación EUK Mamie-HM Televisión, ha publicado el quinto capítulo de la serie con el nombre: “Las condenas pontificias”: https://www.eukmamie.org/es/marcando-el-norte/iglesia-y-masoneria/item/5206-marcando-el-norte-las-condenas-pontificias



El profesor Alberto Bárcena- catedrático de Historia de la Universidad San Pablo CEU (Madrid) y uno de los grandes expertos sobre Masonería en el mundo- nos instruirá en esta ocasión sobre la incompatibilidad entre Iglesia y Masonería, como nos lo confirman los documentos condenatorios que los Papas han publicado con respecto de la Masonería, desde su nacimiento hasta hoy.

En este bloque de Marcando el Norte, dedicado a “Iglesia y Masonería”, el profesor Alberto Bárcena, en diálogo con el también catedrático de Historia don Javier Paredes, descubre todos los secretos de la historia de la Masonería, el por qué de su protagonismo en los tres siglos transcurridos desde su fundación y su relación con el satanismo.

Imprescindible para saber orientarnos en la confusión reinante, imprescindible para encontrar el norte: “Marcando el Norte. Iglesia y Masonería”:

https://www.eukmamie.org/es/marcando-el-norte/iglesia-y-masoneria

