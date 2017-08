Las 25 mejores frases del Papa Francisco sobre la esperanza cristiana

Es una selección de Radio Vaticana (Mireia Bonilla )

El Papa Francisco nos regaló un Año Santo, el conocido Jubileo de la Misericordia, que daba comienzo el 8 de diciembre de 2015 y concluyó el 20 de noviembre de 2016. Un año extraordinario con el que quiso no sólo celebrar el quincuagésimo Aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, sino también situar en un lugar central la Divina Misericordia.

Francisco realizó la clausura de la Puerta Santa el 20 de noviembre pero no concluyó su ciclo de catequesis sobre la misericordia en la Sagrada Escritura hasta 10 días después: “las catequesis terminan, pero la misericordia debe continuar. Agradezcamos al Señor por todo esto y conservémoslo en el corazón como consolación y fortaleza”.

Las Catequesis sobre la misericordia terminaron, dando paso así a que el 7 de diciembre de 2016 el Papa anunciara un nuevo ciclo de catequesis: “Queridos hermanos y hermanas: Hoy comenzamos una nueva serie de catequesis sobre la esperanza cristiana”. […] “El cristiano necesita hacerse pequeño para este mundo, como lo fueron los personajes del Evangelio de la infancia: María y José, Zacarías e Isabel o los pastores. Eran insignificantes para los grandes y poderosos de entonces, pero sus vidas estaban llenas de esperanza, abiertas a la consolación de Dios”.

La esperanza cristiana fue su tema elegido. Y lo manifestó poniendo de ejemplo la lectura del profeta Isaías que invita a llevar el consuelo de Dios a nuestros hermanos: “En el desierto preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios; así Isaías, mensajero de la buena noticia, llevaba la esperanza al pueblo en el exilio en un momento dramático en la historia de Israel. Se trata de una voz que grita en donde nadie puede escuchar, que clama en la confusión de una crisis de fe, y que vuelve a abrir el corazón a la fe”.

Desde entonces, el Papa ha citado una serie de ejemplos para explicar qué es la esperanza cristiana y abrir así un camino para el diálogo y la reflexión entre los fieles. Son 28 las catequesis que hasta ahora Francisco ha dedicado al tema de la esperanza cristiana y éstas son las 25 frases más relevantes que ha mencionado.

RANKING DE LAS 25 MEJORES FRASES DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA ESPERANZA CRISTIANA

25 “Podemos tener tantos problemas, tantas dificultades, pero cuando nos encontramos ante un niño nos surge dentro una sonrisa, la simplicidad, porque nos encontramos ante la esperanza: ¡un niño es la esperanza!” (07/12/2016)

24 “La esperanza no defrauda. ¡El optimismo defrauda, la esperanza no! ¿Entendido?” (07/12/2016)

23 “El mal no triunfará por siempre, existe un final para el dolor”. (14/12/2016)

22 “Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo inimaginable, y lo realiza” (28/12/2016)

21 “Para hablar de esperanza con quien está desesperado, se necesita compartir su desesperación; para secar una lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir a su llanto el nuestro”. (04/01/2017)

20 “Cuantas veces las abuelas saben decir la palabra justa, la palabra de esperanza, porque tienen la experiencia de la vida, han sufrido mucho, se han encomendado a Dios y el Señor les da este don de darnos consejos de esperanza”. (25/01/2017)

19 “La esperanza cristiana es tener la certeza que yo estoy en camino hacia algo que es y no lo que yo quiero que sea”. (01/02/2017)

18 “Esperar significa e implica un corazón humilde, pobre. Solo un pobre sabe esperar. Quien está lleno de sí y de sus bienes, no sabe poner la confianza en ningún otro sino en sí mismo”. (01/02/2017)

17 “La compasión es padecer con el otro, sufrir con el otro, acercarme a quien sufre… una palabra, una caricia, pero que salga del corazón, esto es la compasión”. (08/02/2017)

16 “La ofensa se vence con el perdón; para vivir en paz con todos”. (08/02/2017)

15 “Si no es fácil creer, mucho menos lo es esperar”. (08/02/2017)

14 “Cuando se rompe la comunión con Dios, el hombre pierde su propia belleza originaria y termina por desfigurar alrededor de sí cada cosa”.(22/02/2017)

13 “Estamos llamados al amor, a la caridad y esta es nuestra vocación más alta, nuestra vocación por excelencia”. (15/03/2017)

12 “Los mafiosos piensan que el mal se puede vencer con el mal, y así realizan la venganza y hacen muchas cosas que todos nosotros sabemos. Pero no conocen que cosa es la humildad, la misericordia y la mansedumbre. ¿Y por qué? Porque los mafiosos no tienen esperanza. ¡Eh! Piensen en esto”. (05/04/2017)

11 “Quien ama pierde poder, quien dona, se despoja de algo y amar es un don”. (12/04/2017)

10 “Donar la vida, no poseerla: Esto es aquello que hacen las mamás, dan otra vida, sufren, pero luego son felices, gozosas porque han dado otra vida”. (12/04/2017)

9 “El amor da a la luz la vida y da incluso sentido al dolor”. (12/04/2017)

8 “Los lazos más auténticos no se quiebran ni siquiera con la muerte: hay quien sigue amando, aunque la persona amada se haya ido para siempre”. (17/05/2017)

7 “En el fondo somos todos un poco como los dos discípulos de Emaús. Cuántas veces en la vida hemos esperado, cuántas veces nos hemos sentido a un paso de la felicidad, y luego nos hemos encontrado por los suelos decepcionados”. (24/05/2017)

6 “Mientras haya vida, hay esperanza”, dice un dicho popular; y es verdad también lo contrario: mientras hay esperanza, hay vida”. (31/05/2017)

5 “Detrás de tantas formas de odio social y de vandalismo, se esconde con frecuencia un corazón que no ha sido reconocido”. (14/06/2017)

4 “No existen los niños malos, como tampoco existen los adolescentes del todo malvados, existen personas infelices”. (14/06/2017)

3 “La vida del ser humano es un intercambio de miradas: alguien que al mirarnos, nos arranca una primera sonrisa”. (14/06/2017)

2 “Quien ama de verdad tiene la necesidad y el valor de decir “para siempre”. […] No como dicen algunos: “mientras dure el amor”. No: ¡para siempre! Si no, es mejor que no te cases. O para siempre o nada”. (21/06/2017)

1 “El amor llama al amor, de un modo mucho más fuerte de cuanto el odio llama a la muerte”. (14/06/2017)

