La Santa Sede niega acusaciones del antiguo Revisor General de cuentas vaticanas

Santa Sede niega acusaciones del antiguo Revisor General de cuentas vaticanas

Ante unas declaraciones del antiguo revisor general de la Santa Sede, Libero Milone, en la que denunciaba que fue obligado a dimitir de sus responsabilidades bajo amenaza de arresto por un delito que asegura no haber cometido, la Santa Sede indica, por medio de un comunicado difundido por la Sala de Prensa, que el señor Milone se extralimito de sus competencias al investigar la vida privada de exponentes del Vaticano.

En el comunicado, se afirma que la Oficina de la que era responsable Libero Milone “encargó ilegalmente, y extralimitándose de sus competencias, a una sociedad externa la investigación de la vida privada de exponentes de la Santa Sede”.

Se indica también que esa acción, “además de constituir un delito, erosionó irremediablemente la confianza depositada en él, quien, ante sus responsabilidades, aceptó libremente presenta su dimisión”.

Además, la Sala de Prensa del Vaticano, por medio de dicho comunicado, se asegura que “las investigaciones sobre esos hechos se están realizando con escrúpulo y respeto a la persona”.

Libero Milone realizó esa denuncia en una entrevista publicada este domingo 24 de septiembre en el diario italiano Corriere della Sera, donde asegura que “no dimití de forma voluntaria. Me amenazaron con arrestarme. El jefe de la Gendarmería me intimidó y me obligó a firmar una carta que tenían ya preparada”.

La Santa Sede negó estas declaraciones y mostró “sorpresa y pesar”. También recordó que, con su proceder, Milone “no ha mantenido su acuerdo de confidencialidad de los motivos de su dimisión”.

Libero Milone ejerció el cargo de Revisor General de la Santa Sede desde el momento de su creación por parte del Papa Francisco el 24 de febrero de 2014 y hasta su dimisión el 20 de junio de 2017.

La tarea del revisor general era la de auditar las cuentas de los dicasterios de la Curia Vaticana y las demás instituciones dependientes de la Santa Sede y del Estado Vaticano.

Basílica y plaza de San Pedro en el Vaticano. Foto: ACI Prensa

VATICANO, 24 Sep. 17 / (ACI).-

