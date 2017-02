La Santa Sede concede el III premio internacional ‘Economía y sociedad’ a un profesor y a dos periodistas

Los galardonados son dos alemanes y un francés. El premio se entrega el 18 de mayo

El III Premio Internacional “Economía y Sociedad” de la Fundación “Centesimus Annus-Pro Pontifice” y del Congreso Internacional “Constructives alternatives in an Era of Global Turmoil” fue presentado este miércoles 15 de febrero en la Sala de Prensa de la Santa Sede,

Han intervenido el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Munich y Friesing y el Presidente de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, Domingo Sugranyes Bickel.

Los galardonados: del Premio Internacional es el alemán Markus Vogt por su obra Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive, Munich 2013.

Su obra, explicó el cardenal Marx, destaca el papel de la sostenibilidad como uno de los principios fundamentales de la Doctrina social, junto a los de la personalidad, la solidaridad y la subsidiariedad. De hecho, considera la sostenibilidad como un desarrollo para nuestro tiempo del principio tradicional del bien común.

El Premio a los periodistas, instituido este año, va al religioso asuncionista francés, Dominique Greiner por su blog “La doctrine social sur le fil“, publicado en la página web del diario “La Croix” y al alemán Burkhard Schäfers, por su programa radiofónico “Oswald von Nell-Breuning – Was ist von der katholischen Soziallehre geblieben“.

El premio se otorgará el 18 de mayo en el romano Palazzo della Cancelleria, en el contexto del congreso internacional anual de la Fundación Centesimus Annus-Pro Pontifice, que tiene como finalidad promover la difusión de la doctrina social de la Iglesia. El mismo se realizará en el Aula Nueva del Sínodo en el Vaticano y en el Palazzo della Cancelleria del 18 al 20 de mayo próximos.

El cardenal Marx, presidente del jurado del Premio “Sociedad y Economía, ilustró los motivos del galardón al que se han presentado esta vez más de 57 obras procedentes de 12 países de los cinco continentes y explicó que con la institución del premio a los periodistas ese organismo quería reconocer la importancia de esa profesión en la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia.

