La Santa Misa, récord histórico en espectadores en La 2

Más de 1,2 millones de personas vieron el culto desde Alba de Tormes (Salamanca), con una aceptación del 21,3%

Fue este domingo el programa con más cuota de toda la televisión

La emisión de la Santa Misa obtuvo este domingo en La 2 el mejor dato histórico de esta retransmisión, al congregar ante el televisor a una media de 1.217.000 espectadores y 21,3% de cuota. Fue el programa con más share de toda la televisión este domingo.

Un total de 1.341.000 personas estuvieron pendientes en algún momento de la Eucaristía que se emitió ayer desde el colegio y seminario San Jerónimo de Alba de Tormes (Salamanca). El minuto más visto de la retransmisión se produjo a las 11:18 horas, en el momento de la Comunión, con 1.301.000 seguidores, 22,7%.

La Santa Misa se emite cada domingo dentro del espacio ‘El día del Señor’, que registró ayer un 20,6% de cuota y una media de 1.167.000 espectadores.

foto de archivo

