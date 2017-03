La Misa de la 2 TVE sigue con casi un millón de telespectadores

La «Santa Misa» ofrecida por La 2 sigue en cifras récord. La retransmisión de la eucaristía de este domingo, 19 de marzo, realizada desde el barrio del Arroyo del Fresno (Madrid), logró casi un millón de espectadores y un 18,2% de cuota de pantalla, convirtiéndose en el espacio con más cuota del domingo.

Los datos oficiales de Barlovento, que no tienen en cuenta los invitados, hablan de una audiencia media de 742.000 espectadores (15,5%).

El minuto más visto se produjo a las 11.03 horas, con un pico de 1,041 millones de espectadores, una cuota del 19,3%.

El pasado domingo, 13 de marzo, más de un millón de fieles (19,3% de cuota de pantalla, según datos de Barlovento) vieron el oficio retransmitido dentro del programa «El día del señor». Un seguimiento histórico, que triplicó la media habitual del espacio, situada en el 6,9% share. Los datos ofrecidos por la cadena pública, que añaden también el recuento de invitados que Kantar Media realiza desde marzo, incluso mejoran estas mediciones y hablan de una audiencia media de 1,2 millones de espectadores (21,3%).

Este hito de audiencia se produce después de que Podemos pidiera a RTVE que eliminase las misas católicas de su programación con el pretexto de que ««una televisión pública no es el espacio más sensato para ritos religiosos».

La buena acogida de esta última misa se debe en gran parte a la respuesta de miles de personas que compartieron a través de las redes sociales su ánimo de convertir la emisión de ayer en una de las más vistas. «El domingo poned la TVE2 a las 10.30 para la celebración de la misa, estés delante o no… Pero ponla, que después ellos cuentan la audiencia…Pablo Iglesias está pidiendo que suprima la misa de las 2. Cuando da un servicio a enfermos y ancianos que no pueden acercarse a sus parroquias. Pasadlo», decía una cadena de WhatsApp que ha llegado a decenas de personas.

En el escrito que Podemos presentó al Congreso dice que «en España conviven personas de muchas ideologías y de distintas creencias religiosas: católicas, islamistas, evangelistas, ortodoxas, ateas, agnósticas o judías». Sin embargo, el Centro de Investigaciones Sociológicas del pasado febrero indicaba que el 70,2 por ciento de la población de España se considera católica frente a tan sólo un 15 que dice no profesar ninguna religión.

