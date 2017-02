La Institución Teresiana conmemora su centenario en León

Cien años, 1917-2017. Todo un siglo dedicado a la educación que se iniciaba con la fundación de la academia-internado teresiano por iniciativa de Pedro Poveda en la calle de la Rúa y que hoy sigue en el Colegio Santa Teresa proponiendo día a día un modelo de enseñanza basado en el humanismo cristiano.

La Institución Teresiana conmemora este centenario de su presencia en León con un programa que se abría con un acto académico en el Hostal San Marcos en el que la directora del Colegio Santa teresa, María Dolores Muzás, recordó la figura de Pedro Poveda como inspiradora para la labor de la institución, “un hombre comprometido, capaz de ensanchar las fronteras de una educación basada en el humanismo cristiano”. Será el 11 de enero a las 19:30 horas

Este acto de apertura del centenario de la Institución Teresiana acogió la conferencia que sobre el tema “De la academia-internado teresiano al Colegio Santa Teresa en León” pronunciaba la catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de Sevilla Consuelo Flecha, quien remarcó que en León en 1917 por iniciativa directa de Pedro Poveda se ponía en marcha la séptima academia de la Institución Teresiana, una propuesta educativa que creció en seguida en número de alumnas ” y que fue toda una plataforma para apoyar el acceso a la educación superior de las mujeres y situó a la Institución Teresiana en posición de vanguardia para promover el creciente papel de la mujer en una sociedad donde el colectivo femenino tenía limitada su presencia pública. Y todo esto desde la palanca de cambio que la Institución Teresiana siempre a situado en un modelo educativo que Consuelo Flecha definió “a partir de un humanismo de acogida, sin renunciar a la fe ni a la autonomía personal, que se nutre de la ciencia y de la fe”, de la ética y de la justicia”.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ

