“La Infancia de Jesús”, de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI, presentada el 20 de noviembre

La Librería Editorial Vaticana y la editorial Rizzoli han anunciado hoy que el próximo 20 de noviembre tendrá lugar la presentación a la prensa del libro “La infancia de Jesús”, el tercer volumen de la trilogía sobre Jesús de Nazaret, escrita por Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.

El libro será presentado en la Sala Pío X, (Via dell’Ospedale 1) a las 11 de la mañana e intervendrán en el acto el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, la profesora María Clara Bingemer, docente de Teología en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, el reverendo Giuseppe Costa S.D.B., director de la Librería Editorial Vaticana y el padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que actuará como moderador.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...