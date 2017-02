La hermana Rosario Fernández-Villarán, superiora general de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

La XX Congregación General de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús elige a la hermana Rosario Fernández-Villarán como Superiora General

Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en su Congregación General XX del pasado 2 de febrero, han elegido a la H. Rosario Fernández-Villarán Ara Superiora General para el próximo período de diez años.

La Hermana Rosario Fernández-Villarán nació en Bilbao el 6 de marzo de 1956. Pertenece a la Provincia de España y ha sido educadora y pastoralista en varios centros educativos, en los que también ha sido superiora. Desde la creación de la Provincia de España, es su Ecónoma Provincial. Ha estudiado teología en Salamanca y Deusto y es Ingeniero Industrial.

La H. Rosario, ya como Superiora General, lidera el discernimiento que tiene que hacer esta Congregación General para responder, desde su carisma, a los desafíos que presentan hoy el mundo y la Iglesia.

Madrid, 14 de febrero de 2017 (IVICON).-

