La hermana María de Guadalupe, misionera en Siria, cuenta su vocación en “En Portada”

“Si dejo todo, ¡dejo todo!” La Hna. Mª de Guadalupe, misionera en Siria, cuenta su vocación

El “En Portada” de esta semana en HM Televisión cuenta una invitada excepcional. Se trata de la Hna. María de Guadalupe Rodrigo, del Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, a la que los cristianos sirios –perseguidos y acosados por el Estado Islámico- llaman “su embajadora”.

En efecto, la religiosa de origen argentino que vivió, en primera persona y desde sus primeros momentos, el estallido de la actual violencia en Siria, ha recorrido el mundo dando testimonio de lo que realmente ha pasado y pasa en Siria. A su paso por los estudios de la Fundación EUK Mamie-HM Televisión, donde grabó un emocionante testimonio para “Tras las Huellas del Nazareno”, nos contó también la historia de su llamada, la historia de su vocación.

Quien ahora conoce a esta valiente y generosa misionera, no puede ni imaginar que –en sus años universitarios- la Hna. María de Guadalupe era, como Santa Teresa de Jesús, “enemiguísima de ser monja”. A pesar de las reticencias iniciales, cuando se decidió, hubo una idea clave que la ayudó a encontrar la congregación a la que ahora pertenece: No, yo no voy a dejar todo para tenerlo todo de nuevo, porque entonces para eso no lo dejo y sigo en mi casa. Si dejo todo, ¡dejo todo!.

Escúchenlo de sus propios labios en este “En Portada”: https://www.eukmamie.org/es/en-portada/item/5587-en-portada-si-dejo-todo-dejo-todo

