La FUE presenta la ‘Vida en imágenes de Ana de San Bartolomé, enfermera y secretaria de santa Teresa de Jesús’

Este martes, 7 de marzo, el salón de actos de la Fundación Universitaria Española (c/ Alcalá, 93 – metro Retiro) acoge la presentación del libro Vida en imágenes de Ana de San Bartolomé, enfermera y secretaria de Santa Teresa de Jesús, a cargo de Asunción Aguirrezábal de Antoñanzas.

Durante el acto, que comenzará a las 19:00 horas, estarán presentes los autores del libro: Ana María Ruiz Zapata, catedrática de Geografía e Historia, y el P. Julen Urkiza, OCD, Doctor en Teología.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...