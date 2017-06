La diócesis de Osma-Soria abre la Casa-Hogar “Santa Teresa de Calcuta”

Mons. Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria, ha bendecido e inaugurado esta mañana la Casa-Hogar “Santa Teresa de Calcuta” que Cáritas diocesana pone a disposición de las “madres sorianas que están solas y no pueden afrontar de manera autónoma la crianza de sus hijos por encontrarse en situación de vulnerabilidad”, según ha asegurado el director de Cáritas en la Diócesis oxomense-soriana, Francisco Javier Ramírez de Nicolás. La Casa-Hogar, enclavada en la capital soriana “aunque preferimos guardar discreción en este asunto para proteger la privacidad de las madres y de los menores”, nace como un servicio dirigido a acoger a “aquellas mujeres con menores a cargo que no pueden de forma independiente afrontar las necesidades básicas, garantizándoles un lugar donde puedan vivir de forma digna y dándoles la seguridad que necesitan para comenzar un proceso de adquisición o de recuperación de su autonomía”.

La responsable del proyecto, María Barrena Mateo, ha indicado que queremos “dar respuesta a mujeres embarazadas o con hijos menores hasta los 6 años de edad, monoparentales en situación de vulnerabilidad”. “Se trata de crecer en el sentimiento de hogar, como sentido y vivencia donde encuentro el calor porque pertenezco, me siento protegido, puedo crecer si lo quiero, puedo aprender, compartir; al faltar el aliento o la vivienda este calor-comunidad me envuelve, me apoya y me sirve de plataforma para volver a empezar”, asegura Barrena Mateo.

En la Casa-Hogar, que dispone de cuatro habitaciones, una sala de juegos, 2 cuartos de baño, un salón y la cocina, “queremos trabajar con cada madre un plan de intervención para evaluar las necesidades básicas: ayuda en la búsqueda de empleo, cuidado de la salud (propia y del menor), ámbito legal, etc.”. Las madres que pasen a vivir en la Casa-Hogar podrán residir un año prorrogable a otros seis meses, previa valoración de la responsable del proyecto y del equipo diocesano de Cáritas. En estos momentos se está estudiando quiénes ocuparán la Casa-Hogar hoy inaugurada y que, previsiblemente, “podremos echar a andar en las primeras semanas de este verano”.

