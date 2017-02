Para la Cuaresma 2017: El otro es un don (por la ACG)

Desde Acción Católica General ofrecemos este material como ayuda para vivir con más intensidad el tiempo de Cuaresma, con el deseo de que realmente sea para todos un tiempo donde aprender a descubrir más a Jesús. Puede ser utilizado a nivel comunitario: en las reuniones de equipos de vida, tanto de adultos como de jóvenes, o en clave de Retiro Espiritual parroquial; pero también a nivel personal, como preparación semanal para la Pascua. Es un material variado que ofrece recursos para distintas situaciones o momentos, por lo que puede ser utilizado en su totalidad o haciendo uso de aquellos apartados que consideremos adecuados. Pensando en los niños podréis encontrar una adaptación para poder profundizar con ellos en este tiempo de gracia.

El material consta de:

Bienaventuranzas de la Cuaresma.

Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017.

III. Para leer y profundizar:

Alegría en la Palabra Alegría en los Sacramentos Alegría en el prójimo

Via Crucis de ACG

Fotopalabra

Celebración de Miércoles de Ceniza Moniciones para este día

VII. Cuaresma semana a semana:

Primer Domingo de Cuaresma: HOMBRE Segundo Domingo de Cuaresma: DIOS Tercer Domingo de Cuaresma: AGUA Cuarto Domingo de Cuaresma: LUZ Quinto Domingo de Cuaresma: VIDA

VIII. Para la celebración del Domingo

Celebración comunitaria del perdón (válida para los tres sectores).

Material de infancia.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...