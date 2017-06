La Cruz de Lampedusa llega a Cantabria

Queremos comunicar el sentido, el itinerario, los días, que la Cruz de Lampedusa va a estar por tierras de Cantabria, incluyendo el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Unas palabras del obispo de Santander, iluminan la acogida.



ITINERARIO a recorrer y días:

Del 18 al 25 de Junio del 2017

Domingo 18 de Junio

Ø Lugar: Costa Oriental

Ø Visitas: Parroquia Santa María de Castro Urdiales, Centro Penitenciario El

Dueso, Parroquia Santa María del Puerto (Santoña), Santuario de la Bien

Aparecida.

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): Santuario de la Bien Aparecida

Ø Coordinador: José Mª Salazar Corino

Ø Equipo coordinador: Antonio Arteche Aguirre OSST, Alberto García García,

Miguel Vicente Basterra Adán OSST

Lunes 19 de Junio

Ø Lugar: Pastoral de la Salud (Santander)

Ø Visitas: Hospital de Valdecilla, Encuentros con enfermos en Santa Lucía,

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): Parroquia Santa Lucía

Ø Coordinador: Nacho Ortega

Ø Equipo coordinador: Iñaqui Mardones, miembros de la Pastoral de la

Salud y Hospitalidad diocesana de Lourdes

Martes 20 de Junio

Ø Lugar: Santander (-Ámbito de la educación- mañana) y Torrelavega (-

Realidad de Refugiados y emigrantes- tarde)

Ø Visitas: Por la mañana: Encuentro de la Cruz con la comunidad educativa

de colegios en La Porticada y en el Parlamento. Por la tarde: en la Campa de

Torrelavega y en la Iglesia de la Asunción)

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): Parroquia de La Asunción

Ø Coordinador: Conchi Castro Barbero (mañana) y Juan Carlos Rodríguez

del Pozo (tarde)

Ø Equipo coordinador (mañana): Representantes de colegios, Cofradías

Ø Equipo coordinador (tarde): Miembros de la Parroquia de la Asunción

Miércoles 21 de Junio

Ø Lugar: Corrales de Buelna

Ø Visitas: Parroquia San Vicente Mártir

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): Iglesia San Vicente Mártir

Ø Coordinador: Francisco Lledías Juntádez

Ø Equipo coordinador.

Jueves 22 de Junio

Ø Lugar: Potes, Liébana

Ø Visitas: Parroquia San Vicente Mártir,

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): Iglesia parroquial San Vicente Mártir

Ø Coordinador: Elías Hoyal Hoyal

Ø Equipo coordinador.

Viernes 23 de Junio

Ø Lugar: San Vicente de la Barquera

Ø Visitas: Parroquia Santa María de los Ángeles,

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): Iglesia Santa María de los Ángeles

Ø Coordinador: José Rolando Cabezas Fuentes

Ø Equipo coordinador.

Sábado 24 de Junio

Ø Lugar: Cabezón de la Sal

Ø Visitas: Parroquia San Martín

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): Iglesia de la Santa Cruz de Bezana

Ø Coordinador: Pedro María Salvador Pértica

Ø Equipo coordinador.

Domingo 25 de Junio

Ø Lugar: Santa Cruz de Bezana y Santander

Ø Visitas: Iglesia Santa Cruz de Bezana (mañana) y S.I.B. Catedral de

Santander (tarde)

Ø Custodia de la Cruz (al final del día): S.I.B. Catedral de Santander

Ø Coordinador: Ricardo Alvarado (mañana) y José Mª Salazar (tarde)

Ø Equipo coordinador (mañana): Laicos Parroquia Bezana

Ø Equipo coordinador (Tarde): Delegación diocesana Pastoral de Juventud.

Sentido de la acción:

La Cruz de Lampedusa fue construida con tablas de una barcaza de

inmigrantes que naufragó en octubre de 2013, dejando 349 muertos en

el mediterráneo frente a la costa italiana.

El barco traía a 500 personas desde Eritrea, la mayoría cristianos

perseguidos por la dictadura militar.

El autor de la construcción de la Cruz se llama Francesco Tuccio. Tras

la tragedia tomó contacto, en la iglesia local, con algunos de los 151

supervivientes. Pesaroso por no poder hacer nada por ellos, se le

ocurrió ayudar a mantener el recuerdo de este drama y honrar a los

muertos, recogiendo tablas de madera procedentes de los restos del

naufragio y formar con ellas una cruz. La iniciativa dio la vuelta al

mundo cuando el Papa Francisco la empleó como báculo en su visita a

la pequeña isla de 5000 habitantes.

Allí, en una homilía memorable, clamó contra “la globalización de la

indiferencia”: “¿Estamos anestesiados ante el dolor ajeno?”, preguntó

el Papa a Europa. También se refirió a “la carga de dolor y esperanza”

de la cruz con sus colorido azul y amarillo.

En aquel viaje el papa sugirió que la Cruz visitara toda Europa para que

recordemos que no podemos seguir viviendo “anestesiados ante tanto

dolor de los demás”.

La cruz ha visitado todas las diócesis de Italia. En Inglaterra se la

recuerda por su estancia en el Museo Británico. En este momento la

Cruz peregrina en nuestro país: varias diócesis de Cataluña, Diócesis de

Cartagena (Caravaca de la Cruz), Cantabria…., etc.

¿Qué se pretende?

Acercar la realidad de esa humanidad que vive el drama de la

inmigración, para que “no caiga en saco roto” esta invitación que nos

hace el Papa de construir un mundo que no se haga cómplice de la

“globalización de la indiferencia”. ¡Acude a recibir la Cruz!.

Solidarizate con los crucificados del mundo, especialmente con los inmigrantes, refugiados, y con los pobres del mundo…

Palabras del obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge:

“Después de haber recorrido todas las diócesis de Italia, el Museo Británico y

algunas diócesis españolas nos llega desde Murcia, la Cruz de Lampedusa a

nuestra diócesis de Santander. Nos sorprende celebrando el Año Jubilar del

‘Lignum crucis’ que se custodia en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

Puede ser una buena ocasión para que tomemos conciencia de que Cristo sigue

siendo crucificado hoy en las personas de sus hermanos obligados a dejar sus

tierras buscando condiciones dignas de vida. Acojamos esta Cruz tan

significativa con verdaderos deseos de conversión”.

Matías Aurelio Güemes Peña/Cantabria

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...