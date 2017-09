La Cruz de Cristo: decálogo de la Cruz ante la fiesta del 14 de septiembre, la Exaltación de la Santa Cruz

1.- ” La cruz es la clave del evangelio, la llave de la puerta santa del cielo. La cruz es la gran escuela del amor y de la sabiduría de un Dios clavado y abierto”.

2.- “En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo”.

3.- “Es una oliva preciosa la santa cruz, que con su aceite nos unta y nos da luz.

4.- “Hecha está la cruz a la medida de Dios, de nuestro Dios. Y hecha está también a la medida del hombre”.

5.- “Creo, oh Cristo, en tu cruz que nutre nuestra arteria”.

6.- “La cruz es el símbolo y la prenda de la vida verdadera”.

7.- “La cruz es el camino de la misericordia, de la bondad, de la verdad, de la valentía y del amor”.

8.- “La cruz es la escuela de la fe, el motor de la esperanza y el horno de la caridad”.

9.- “La cruz es el árbol único en nobleza, el árbol de la vida”.

10.-“La cruz es la gloria. La gloria es la cruz.

“¿Pero cómo, clavado, enseñas tanto?/

Debe ser que siempre estás abierto,/

¡Oh Cristo, Oh ciencia eterna, Oh libro santo!”. (Lope de Vega)

“Mirarán al que traspasaron”

“¡Oh maravillosa y nueva virtud! ¡Lo que no hiciste desde el cielo servido de ángeles, hiciste desde la cruz acompañado de ladrones! Y no solamente la cruz, mas la misma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente a amor; la cabeza tienes reclinada, para oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpados, siendo tú el ofendido; los brazos tendidos, para abrazarnos; las manos agujereadas, para darnos tus bienes; el costado abierto, para recibirnos en tus entrañas; los pies clavados, para esperarnos y para nunca poder apartarte de nosotros. De manera, que mirándote, Señor, todo me convida a amor: el madero, la figura, el misterio, las heridas de tu cuerpo; y, sobre todo, el amor interior me da voces que te ame y que nunca te olvide de mi corazón”. (San Juan de Ávila, “La locura de la cruz”)

Jesús de las Heras Muela

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...