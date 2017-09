La Congregación de las Religiosas de Jesús-María celebran el bicentenario de la fundación

La Congregación de las Religiosas de Jesús- María celebramos con gratitud el Bicentenario de nuestra fundación.

“En camino con Claudina… mujer de fe, de perdón, de comunión”

Hace doscientos años que en Lyon (Francia), nuestra fundadora , marcada por las violentas repercusiones de la Revolución Francesa, es testigo de la ejecución de dos de sus hermanos.

Entregada la acción del Espíritu, y conmovida por las miserias de su tiempo, funda la Congregación dedicada a la educación cristiana de niños y jóvenes en todos los ambientes sociales, con la preferencia hacia los jóvenes y entre ellos los más pobres.

El fin que se propone la Congregación es, “hacer conocer y amar a Jesús y María” a través de su misión educativa y, como nuestra Fundadora, ser hoy testigos de la Bondad y el Perdón que transforma la vida, restaura al ser humano y nos enseña a mirar con misericordia.

En espíritu de alabanza, damos gracias por la vida de nuestra Congregación en estos 200 años. Lo que se inició “desde la pobreza y la nada” ha prendido en 28 países de Asia, Europa, América y África.

Somos hoy 1187 religiosas, con una Asociación seglar “Familia Jesús-María” y son muchos los laicos que en diferentes plataformas apostólicas comparten la misión y carisma.

Las Religiosas de Jesús-María de la Provincia de España estamos presentes en los siguientes lugares: Barcelona, Badalona, Madrid, Murcia, Valencia, La Coma (Paterna), Burgos, Bilbao, Loyola, Alicante, Orihuela Sevilla, Jerez de la Frontera, Granada, Pinos Puente (Granada) y Tánger (Marruecos).

A través de nuestras plataformas de misión: 23 Centros educativos, 4 Casas de familia, 1 Casa de Espiritualidad y 1 Colegio Mayor, deseamos que nuestra tarea educativa y pastoral sea liberadora, promueva una cultura de vida, se abra a la fe y suscite el compromiso. Atentas a los retos y llamadas de la pobreza y exclusión de nuestra sociedad, queremos dar respuesta a los más necesitados.

Por medio de la Fundación “Juntos Mejor para la educación y el desarrollo” trabajamos por mejorar la educación y promover la justicia social y el desarrollo educativo y social en todos los ámbitos, especialmente de niños y mujeres. Y promovemos el voluntariado.

La Congregación, después de estos 200 años de andadura, quiere sentir el latido del corazón de Dios y de Claudina en el mundo de hoy y “En camino con Claudina… mujer de fe, de perdón, de comunión” dar una respuesta profética:

Viviendo el perdón, la reconciliación y la sanación,

Dejándonos conmover por la miserias de nuestro tiempo,

Y con un modo de vida comprometido con la justicia, la paz y la integridad de la creación.

Esas son las tres prioridades expresadas en el último Capítulo General de la Congregación que como “hoja de ruta” orientan e impulsan la misión de nuestra Congregación y su mirada hacia el futuro.

