La ciencia confirma el milagro de los panes de San Francisco de Asís

La ciencia confirma parte de popular de la leyenda atribuida a san Francisco de Asís

Un equipo de científicos europeos ha confirmado parte de la leyenda del saco de pan que San Francisco de Asís habría enviado, con ayuda de un ángel, a frailes franciscanos agobiados por el hambre y el aislamiento en un monasterio italiano, en el invierno de 1224.

En un artículo publicado en la revista Radiocarbon, de la Universidad de Cambridge, los científicos, encabezados por Kaare Lund Rasmussen, profesor asociado de la University of Southern Denmark, destacaron que esta es la primera vez que el “saco de San Francisco” fue estudiado por la ciencia.

Según la leyenda, San Francisco se encontraba en Francia y envió el saco lleno de panes a sus hambrientos hermanos en el monasterio de Folloni, cercano a Montella, en Italia.

Monasterio de San Francisco, en Folloni. Foto: University of Southern Denmark.

El saco ha sido conservado en el monasterio hasta la actualidad.

Los científicos explicaron que “analizamos muestras del saco para obtener una fecha de radiocarbono (14C) y buscar rastros de pan”.

Muestra del saco analizada por los científicos. Foto: University of Southern Denmark.

El estudio reveló que el saco en verdad databa del periodo entre 1220 y 1295, “lo que coloca el textil en el marco de tiempo adecuado según la leyenda”, explicaron.

Además, el análisis químico reveló la presencia de ergosterol, “un biomarcador conocido de la elaboración de la cerveza, de horneado o de agricultura”.

“En este artículo hemos demostrado la validez del ergosterol como un biomarcador para la presencia de pan en el pasado”, señalaron.

Como conclusión, los científicos señalaron que “parece que hay una buena correspondencia entre la leyenda franciscana y los dos métodos científicos más decisivos que son relevantes para analizar el saco”.

“Aunque no es una prueba, nuestro análisis muestra que el saco en verdad podría ser auténtico”.

En declaraciones recogidas por la University of Southern Denmark, Kaare Lund Rasmussen advierte que si bien el saco corresponde con la época de la leyenda, que haya sido enviado por San Francisco y llevado por un ángel es más una interrogante de fe que de ciencia.

San Francisco de Asís. Imagen: Pintura de Jusepe de Ribera.

ACIPRENSA 26 Sep. 17 / (ACI).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...