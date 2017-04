El Jueves Santo por la tarde el Papa Francisco irá a la cárcel de Paliano

El Santo Padre Francisco, a primera hora de la tarde del jueves 13 de abril, Jueves Santo, irá a la Casa de Reclusión de Paliano (en la provincia de Frosinone, diócesis de Palestrina) para celebrar la Misa de la Cena del Señor, con el rito del lavatorio de los pies a algunos detenidos.

La visita tendrá un carácter estrictamente privado.

