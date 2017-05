Juan José Omella, cardenal

El Papa Francisco ha nombrado cinco nuevos cardenales, entre ellos, Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona

El anuncio papal se ha producido al término del Regina Coeli, cuando Francisco ha anunciado que el próximo 28 de junio procederá a la entrega de la birreta a cinco nuevos purpurados, “de diversas partes del mundo, que manifiesta la catolicidad de la Iglesia sobre toda la Tierra”.

El primero, el arzobispo de Bamako (Mali), Jan Servo. El segundo, Juan José Omella, de Barcelona. El tercero, el obispo de Estocolmo, Anders Arborelius; el cuarto, Louis-Marie Lingmangkhanekhoun, vicario de Paksé, en Laos. Y, en último lugar, Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, en un claro guiño a la próxima canonización de monseñor Romero.

