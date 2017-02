‘Joseph Ratzinger en la universidad’, a estudio en el curso de pedagogía de la Fundación Universitaria Española en Madrid

Continúa la programación del XXXI Curso de pedagogía para educadores: Razón de la Universidad, identidad, misión y desafíos, que organiza el Seminario de pensamiento Ángel González Álvarez de la Fundación Universitaria Española. Se trata de un curso que se imparte de manera gratuita todos los lunes, hasta el 27 de marzo, a las 19:00 horas, en la sede de FUE (c/Alcalá, 93 – metro Retiro).

Este lunes, 20 de febrero, Sara Gallardo, profesora de la Universidad Católica Santa Teresa, de Ávila, disertará sobre Joseph Ratzinger en la universidad.

Programa

• 27 de febrero. Tomás Morales y su visión de la universidad católica. Por Javier del Hoyo, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

• 6 de marzo. La enseñanza de las humanidades en la universidad del siglo XXI. Por Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho.

• 13 de marzo. Fe y Razón: La enseñanza de la Teología en la universidad. Por Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

• 27 de marzo. Misión y desafíos de la universidad. Por Lydia Jiménez, vicepresidenta de la Fundación Universitaria Española.

Infomadrid, 20-2-2017

