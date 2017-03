José Luis Retana Gozalo, nuevo obispo de la diócesis de Plasencia

Desde el verano de 2015, es el deán de la catedral de Ávila y el presidente de su su cabildo y vicario episcopal de Enseñanza.

José Luis Retana Gozalo (Pedro Bernardo, 1953) párroco de la iglesia de San Pedro Bautista (Ávila) desde el 1 de septiembre de 2012, fue ordenado sacerdote en 1979 tras cursar sus estudios en el Seminario de Arenas de San Pedro, en el Teologado y Universidad Pontificia de Salamanca y en Friburgo (Suiza).

José Luis Retana Gozalo ha sido miembro del Equipo de Formadores del Colegio Diocesano, Rector del Seminario de Ávila en Salamanca (1993-1999) y del Seminario Diocesano (2003-2012), Vicario Episcopal para las Relaciones con las Instituciones (1997-2006) y Director del Centro de Educación Especial Santa Teresa (Martiherrero). Ha sido también Vicario parroquial en la parroquia del Inmaculado Corazón de María (1999-2003) y prestado atención pastoral en Albornos, Muñomer y Narros de Saldueña. Desde el año 2002 es canónigo de la Catedral, adjunto a la dirección de Patrimonio.Desde el verano de 2015, es el deán de la catedral de Ávila y el presidente de su su cabildo.

DIOCESIS DE PLASENCIA

La diócesis de Plasencia fue erigida en 1189. Su territorio se extiende a lo largo de diez mil kilómetros cuadrados con parroquias (un total de 200) en las provinciales civiles de Cáceres, Badajoz y Salamanca. Pertenece, desde 1994, a la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. La catedral de Plasencia está dedicada a santa María y el patrono de la diócesis y de la capital placentina es san Fulgencio (16 de enero). La población de la diócesis ronda los 260.000 habitantes.

El número de sacerdotes es de 166, de ellos, 62 con cargos en la diócesis, 95 jubilados 3 capellanes castrenses y 4 misioneros. Los religiosos sacerdotes en la diócesis son 17 y otros 8 no sacerdotes, mientras que las religiosas ascienden 320. Hay diez monasterios contemplativos femeninos. El número de seminaristas en el anterior curso académico era de tres (dos mayores y uno menor).

En el último año, hubo 1.691 bautizos, 1.894 primeras comuniones, 1.195 confirmaciones y 507 matrimonios canónicos. Por su parte, Obras Misionales Pontificias recaudaron 109.697 euros y Manos Unidas, 324.966 euros, mientras que Cáritas invirtió en los más necesitados 1.818.448 euros. La diócesis dispone de 97 centros de caridad y sociales, que asistieron a 25.035 personas. Las asociaciones laicales registradas son cuatro.

Desde el traslado a Jaén, el 28 de mayo pasado, del anterior obispo de Plasencia, monseñor Amadeo Rodríguez Magro (1946), y hasta la toma de posesión del hoy obispo electo, la diócesis es regida por el sacerdote Francisco Rico Bayo como administrador diocesano sede vacante.

Publicaciones de D. José Retana Gozalo, obispo de la diócesis de Plasencia

Libros:

Apuntes históricos de la Villa de Pedro Bernardo (1981).

Teologado de Ávila, XXV aniversario (1996).

Baldomero Jiménez Duque. Formador de hombres y forjador de sacerdotes (2005).

Seminario Diocesano de Ávila 1955-2005 (2005).

Don Francisco Muñoz Rogero, un cura tradicional y moderno (2009).

