Jornada de oración en Guadalajara contra la trata de personas

La Jornada Internacional de Oración Contra la trata, evento anual para concienciar sobre este fenómeno, fue instituido el año pasado por el Papa Francisco. Dicho evento se celebra el día 08 de febrero, festividad de Santa Bakhita, esclava sudanesa canonizada en el año 2000.

Desde la Delegación Diocesana Migraciones os hacemos llegar nuestra invitación para celebrar en vuestras parroquias la Jornada Internacional, contra la Trata

El objetivo de esta tercera Jornada, es el de sensibilizar de forma más aguda acerca de este fenómeno y reflexionar sobre la violencia y la injusticia de las que son víctimas en todo el mundo millones de personas que no tienen voz, no cuentan, no son nadie: son solos esclavos.

Al mismo tiempo pretende dar respuesta a esta forma moderna de esclavitud mediante acciones concretas. Por eso hay que reafirmar, por un lado, la necesidad de garantizar los derechos, la libertad y dignidad a las víctimas de la trata y de la esclavitud y por otro denunciar organizaciones criminales y en general a quienes usan y abusan de la pobreza y de la vulnerabilidad de estas personas para convertirlas en objeto de placer o de lucro.

Os enviaremos material para que podáis incorporar a la celebración el domingo 26 de febrero.

Os invitamos a participar de la Misa, Contra La Trata de Personas que, por motivos de agenda , se va a celebrar el día 26 de febrero de 2017 a las 12:00, en la Parroquia Santísimo Sacramento en Guadalajara.

Recibid un cordial saludo.

Rousiane Souza de Meireles Rosinei Kuffel Gabriel

Repres. de Trata de personas en la Diócesis. Delegada Diocesana de Migraciones

