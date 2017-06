Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER para los próximos 4 años

El Consejo General de la CONFER nombra a Jesús Miguel Zamora secretario general para los próximos 4 años

El Consejo General de la Conferencia Española de Religiosos, en su última reunión de este curso celebrada ayer 20 de junio, ha decidido nombrar nuevo secretario general para el próximo cuatrienio a Jesús Miguel Zamora Martín, hermano de La Salle y actual vicepresidente de CONFER, en sustitución de Julia García Monge, calasancia, quien de acuerdo a los Estatutos ha terminado su servicio a la institución.

El hermano Jesús Miguel Zamora seguirá ejerciendo el cargo de vicepresidente hasta la celebración de la Asamblea General de CONFER del próximo noviembre.

La Conferencia Española de Religiosos agradece la disponibilidad de Jesús Miguel Zamora por asumir este servicio, al mismo tiempo que a Julia García Monge por el trabajo realizado durante estos ocho años de dedicación a la CONFER. “Queremos expresar nuestra gratitud a la Congregación de las Religiosas Calasancias y a la de los Hermanos de la Salle por su compromiso con la vida religiosa de España, a través de la colaboración y servicio de Julia y Jesús Miguel en la CONFER”, señala en su comunicado a los Superiores Mayores la presidente, Rosario Ríos, odn.

Madrid, 21 de junio de 2017 (IVICON | COMUNICADO).-

