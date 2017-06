IX Encuentro de Vida Contemplativa de la diócesis de Orihuela-Alicante

Las Clarisas Franciscanas han organizado esta jornada a la que se han unido monjas y monjes procedentes de diferentes conventos de la Diócesis

El Monasterio de la Santa Faz acogió durante el miércoles 31 de mayo el IX Encuentro de Vida Contemplativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Así, monjas y monjes procedentes de diversos puntos de la provincia de Alicante han dejado por un día sus conventos para juntarse y pasar un día de encuentro, formación y oración.

De este modo, las Clarisas Franciscanas de la Santa Faz han sido en esta ocasión las anfitrionas recibiendo en sus instalaciones a otras contemplativas y contemplativos de las diferentes congregaciones y carismas de la Diócesis. El objetivo; pasar un día de encuentro entre las diferentes comunidades de vida contemplativa que conviven en Orihuela-Alicante. Esta iniciativa se plantea además como una oportunidad única para el mutuo conocimiento, la comunión con el carisma contemplativo y el reforzamiento de su dimensión eclesial y diocesana.

A ellas se sumó el obispo diocesano, D. Jesús Murgui, quien ha presidido la eucaristía y llevado a cabo un rato de diálogo con todos los asistentes. También se ha contado con la ponencia del franciscano José Luis Parada y la del delegado de la Vida Consagrada de la Diócesis, Francisco Rayos.

A día de hoy conviven en la Diócesis de Orihuela-Alicante doce comunidades de vida contemplativa repartidas por las localidades de Orihuela (Agustinas, Clarisas Franciscanas y Dominicas), Alicante (Canónicas de San Agustín, Clarisas Capuchinas y Clarisas Franciscanas de Santa Faz), Mutxamel (Fraternidad Monástica de la Paz), Elche (Clarisas Franciscanas y Carmelitas Descalzas), Onil (Justinianas), Villena (Trinitarias) y Altea (Carmelitas Descalzas).

