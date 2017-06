Itinerario de formación escriturística y teológica titulado “La razón de nuestra fe” en el monasterio de Santa María de El Paular (Rascafría-Madrid)

Inauguración del Centro de Espiritualidad Monástica de El Paular, de la comunidad benedictina del Monasterio de Santa María de El Paular (Rascafría-Madrid),con unas instalaciones para grupos totalmente reformadas y actualizadas

Como primer acto del nuevo Centro de Espiritualidad , los benedictinos organizan un itinerario de formación escriturística y teológica titulado “La razón de nuestra fe”, cuyo primer ciclo (El Nuevo Testamento y su posterior aplicación) se desarrollará a lo largo del curso académico 2017-18, y será impartido por especialistas en exégesis bíblica. Dicho itinerario va dirigido a aquellos que sientan la necesidad de aumentar su formación religiosa (laicos, catequistas, animadores de grupos cristianos, sin excluir a cualquier persona, aún alejada de la vida cristiana que tenga interés por la interpretación de las Escrituras).

E l plazo de inscripción se encuentra ya abierto, hasta el 15 de agosto . Para mayor información e inscripción, dirigirse al padre Joaquín Cruz, director del Centro de Espiritualidad: joaquin@monasteriopaular.com

