El Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco (VDB) celebra el centenario de su fundación

· Más de 1.200 mujeres en 57 países, 44 de ellas en España, pertenecen a este Instituto de vida consagrada, constituido como uno de los grupos de la Familia Salesiana.



· El Instituto se fundó el 20 de mayo de 1917 amparado por el Beato Felipe Rinaldi, quien sería elegido más adelante como tercer sucesor de Don Bosco al frente de los Salesianos.

· Las Voluntarias de Don Bosco hacen votos pero no viven en comunidad. Están inmersas en la sociedad y colaboran en la misión evangelizadora de la Iglesia.

El próximo 20 de mayo se cumplirán 100 años del nacimiento del Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco (VDB) de la mano del Beato Felipe Rinaldi, quien fuera Rector Mayor de los Salesianos. En el origen de este grupo de la Familia Salesiana, estaba el deseo de tres chicas jóvenes de ser como Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) pero manteniéndose en su propio ambiente: en el trabajo, en la familia, en la sociedad… Una forma de vivir el carisma salesiano que también anhelaba el propio San Juan Bosco.

En la actualidad, más de 1.200 mujeres en 57 países de todo el mundo viven esta vocación. En España hay 44 Voluntarias de Don Bosco. Aunque hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, no viven en comunidad ni cuentan con obras propias. “Actuamos en ámbitos profesionales, sociales, familiares y eclesiales, cada una según sus posibilidades y circunstancias, manteniendo una responsable reserva acerca de nuestra condición de consagradas”, explica Encarnación Gallego, responsable regional de VDB.

Las Voluntarias de Don Bosco están unidas por su pertenencia al Instituto y a la Familia Salesiana. Hacen realidad el carisma de Don Bosco a través de su apostolado entre los jóvenes y los más necesitados. Una misión que desempeñan impulsadas por su amor a Cristo y con plena confianza en la Virgen María, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los Cristianos.

El centenario de VDB se presenta para el Instituto como una ocasión especial para “realizar unidas una continua acción de gracias” a Dios por el don de la vocación suscitada por el Espíritu Santo y por la existencia del Instituto. Un agradecimiento que se hace extensible a las primeras hermanas; al fundador, don Felipe Rinaldi; a la sociedad y a los miembros de la Familia Salesiana, con quienes comparten la espiritualidad y la misión.

El Instituto Secular Voluntarias de Don Bosco (VDB) celebra el centenario de su fundación.

Madrid, 23 de marzo de 2017.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...