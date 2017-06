PROGRAMA

JUEVES, 27 DE JULIO

17.00h Acto Inaugural

17.30h La importancia del diálogo interreligioso y objetivos del encuentro

– Desde la perspectiva Carmelitana Dr. Francisco Javier Sancho Fermín, Director, CITeS “Universidad de la Mística”

– Desde la perspectiva Budista Venerable Sik Hin Hung, Director, Centre of Buddhist Studies, The University of Hong Kong (HKU)

18.30h La Orden del Carmelo Descalzo / Fr. Saverio Canistrà, General de la Orden del Carmelo Descalzo

19.30h El Budismo Theravada / Dr. Asanga Tilakaratne, Professor of Pāli and Buddhist Studies, University of Colombo, Sri Lanka

VIERNES, 28 JULIO

08.30h Ceremonia ~ cantos

10.00 La ética y el camino de oración teresiana / Dr. Maximiliano Herráiz, Profesor CITeS “Universidad de la Mística”, Especialista y Director de la Edición de las obras de Santa Teresa de Jesus y Juan de la Cruz de la Editorial Sígueme.

11.00h El papel de sila (virtud) en el camino de liberación / Venerable Dr. Raluwe Padmasiri, Head of the Department of Buddhist Philosophy, Postgraduate Institute of Pāli and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka

12.10 ~ 13.10h Mesa redonda

17.00h Oración vocal y mental, y religiosidad en la tradición carmelitana / Hna. María José Pérez, Carmelita Descalza del Monasterio de Puzol (Valencia)

18.00h Oración, culto y ritual en la tradición Theravada / Venerable Dr. Khammai Dhammasami, DPhil (Oxford), Trustee & Research Fellow, Oxford Centre for Buddhist Studies, University of Oxford, Professor, ITBMU, Yangon (Myanmar)

19.00h Mesa redonda

20.00h Oración teresiana de recogimiento / CITeS community “University of Mysticism”

SÁBADO, 29 JULIO

08.30h Ceremonia ~ cantos

10.00h Meditación discursiva y la oración de recogimiento / Dr. Rómulo Cuartas, Subdirector CITeS “Universidad de la Mística”

11.00h Preliminares de la meditación de concentración / Dr. G.A. Somaratne, Assistant Professor, Centre of Buddhist Studies, The University of Hong Kong (HKU)

12.10 ~ 13.10h Mesa redonda

17.00h Presentación de los trabajos del II Premio Internacional Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso

20.00h Meditación budista, dirigida por el Venerable Dr. Bhikkhuni Dhammadinna (Italy), Professor at the Dharma Drum Institute of Liberal Art (Taiwan), Buddhist Studies Department. Āgama Research Group Director

DOMINGO, 30 JULIO

08.30h Ceremonia ~ cantos

10.00h La oración “mística” y sus grados / Dr. Francisco Javier Sancho Fermín, Director and professor, CITeS “University of Mysticism”

11.00h Las Jhanas en el camino de liberación / Dr. Rupert Gethin, Director and Professor, Centre for Buddhist Studies-University of Bristol, President of the Pali Text Society

12.10 ~ 13.10h Mesa redonda

17.00h Ceremonia de premiación “Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso”

18.30h Conferencia final: Budismo y cristianismo: cooperación para la paz