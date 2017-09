Huelga de hambre y conflicto mapuche, el arzobispo de Concepción (Chile) aboga por diálogo entre las partes

– Monseñor Chomali confirma gestiones ante el Gobierno por huelga de hambre mapuche

Monseñor Fernando Chomali, arzobispo de Concepción, se reunió este domingo con representantes de la Asociación de Alcaldes Mapuche en Chile y voceros de la toma de la catedral en esta ciudad, para analizar la situación que viven cuatro comuneros, en Temuco, que cumplen 110 días en huelga de hambre. Dicha reunión fue solicitada por los alcaldes.

Monseñor dijo que “en este minuto la gran preocupación y por eso accedí a la reunión que me pidió el alcalde Reinao, son las personas que están en huelga de hambre, porque están muy delicadas de salud y son procesos irreversible y tenemos que abocarnos a que termine esa huelga de hambre”.

Informó que ha realizado algunas gestiones con personeros del Gobierno, en este tema. “Ayer, me comuniqué con el Ministerio del Interior y mañana volveré hacerlo para ver de qué manera puede haber un diálogo o un gesto, para que termine la huelga de hambre. Sería muy doloroso e impensable que haya un muerto. Eso lo tenemos que pensar sinceramente y me sumo al llamado a la Presidenta, para que genere un diálogo entre las familias y el Ministerio y tener otras medidas cautelares”.

Juan Carlos Tralcal, vocero del grupo que mantiene la toma por cuarto día de la catedral de Concepción, valoró la reunión con el Arzobispo y concluyó que la detención del integrante y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, complejiza la situación que se vive con la prolongada huelga de hambre de cuatro comuneros, en La Araucanía, detenidos por la Ley Antiterrorista. En tal sentido, emplazó a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a buscar una solución al problema.

Tralcal reiteró que “el foco no está en la toma de la catedral de Concepción, sino en la huelga de hambre en Temuco” y planteó que esperan que la Presidenta abra un diálogo que permita “un cambio en la medida cautelar y la bajada de la ley antiterrorista. Mientras ello no se dé, la huelga de hambre se mantendrá y nosotros, aquí, en Concepción, no nos vamos a cegar por lo que está ocurriendo con la persecución de nuestros hermanos”.

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, en representación de la Asociación de Alcaldes Mapuche, indicó que se solicitó una reunión con monseñor Fernando Chomali, por la situación que afecta al pueblo mapuche. “Creemos que tenemos la responsabilidad de visualizar un problema de fondo que ocurre en La Araucanía, fundamentalmente, y que durante la historia ningún gobierno ha querido asumir. Hoy, la situación que viven algunos hermanos es humanitaria. Hemos tenido reuniones con el Colegio Médico, porque hoy, se cumplen 110 días de huelga de hambre y que en cualquier momento puede producirse un desenlace, ya que hay secuelas grave. En la reunión con nuestro obispo hemos acordado algunas cosas, porque él va a tratar de conversar con algunos personeros de Gobierno”, indicó., agregando que el problema mapuche no se resuelve con la aplicación de la ley antiterrorista “ni con pasarle el problema político a las policías ni al poder judicial, porque este es un problema político, en que todos tenemos que contribuir”.

Fuente: Comunicaciones Concepción, portal de la Iglesia en Chile

