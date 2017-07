El Hospital ‘Bambino Gesù’ presentó el informe 2016 sobre su gestión

En un acto en el Vaticano, con el cardenal Parolin y la ministra italiana de la Salud

Informe Del Hospital Bambino Gesu’ Presentado En La Academia Pontificia De Las Ciencias

El Hospital pediátrico Bambino Gesù presentó este martes por la tarde por segundo año consecutivo, las cifras sobre su actividad sanitaria y científica correspondiente al año 2016.

La avalancha de datos hablan de por sí, desmintiendo las acusaciones hechas ese mismo día por la agencia de noticias estadounidense Associate Press, que atacó al Hospital del Papa, por supuesta mala gestión en años pasados, finalizada al lucro.

Entre los datos del año figuran: 339 transplantes de órganos y tejidos, 9.600 pacientes ‘raros’ que fueron diagnosticados y asistidos, 93.120 noches gratuitas garantizadas a 3.700 familias, 102 casos humanitarios de pacientes extranjeros de quienes la estructura de hizo cargo y 1.696.279 visitas en sus consultorios.

La presentación fue realizada en la Academia Pontificia de las Ciencias y contó con la presencia del cardenal secretario de estado, Pietro Parolin y de la ministra de la Salud, Beatrice Lorenzin.

“El Hospital pone estos datos a disposición de la comunidad científica, de las instituciones públicas y en particular de la Santa Sede, seguramente con satisfacción por los resultados alcanzados, pero también con la conciencia y humildad de reconocer que nadie es dueño de la vida”, indicó la presidenta de la estructura, Mariella Enoch.

Añadió que “detrás de tantos números hay niños curados y frecuentemente salvados, enfermedades sin nombre diagnosticadas y tantos pequeños que no habrían podido recibir ningún tratamiento si el Hospital Bambino Gesù no les hubiera abierto el corazón”.

Entre los resultados clínicos señalo que es el único hospital pediátrico europeo en donde se realizan todos los tipos de trasplantes hoy existentes. En el 2016 se efectuaron 339 trasplantes de órganos y tejidos, un 4 por ciento más que el año anterior.

Son 9.600 los niños y jóvenes afectados por enfermedades raras que son seguidos por el Hospital: se trata de la más amplia acción nacional, indicó. Y gracias a las nuevas técnicas se triplicaron las intervenciones quirúrgicas en los consultorios, bajando las internaciones innecesarias del 26 por ciento del 2012 al 7 por ciento del 2016. Durante el 2016 también se realizaron 27.058 intervenciones quirúrgicas y 26.947 admisiones ordinarias.

A pesar de haber asumido el diagnóstico y tratamiento de pacientes con casos cada vez más complejos, lo cual aumenta el riesgo de infección hospitalaria, el Bambino Gesù redujo la tasa de infecciones hospitalarias pasando del 7,6 por ciento en 2006 al 1,8 por ciento en 2016, es decir, un 76 por ciento menos en 10 años, obteniendo números inferiores a la media de los hospitales europeos y estadounidenses.

Además se han emprendido 242 proyectos de investigación y 423 estudios clínicos en los que han participado 5.300 pacientes. En total, 750 médicos, biólogos y otros profesionales sanitarios se han visto implicados en proyectos de investigación científica impulsados por el hospital.

Durante el 2016 el centro atendió 80.015 urgencias, 412 de ellas fueron transportes neonatales de emergencia y 81 transportes en helicóptero. Realizó además 1.696.279 visitas en sus consultorios.

El 13 por ciento de los niños internados fueron de nacionalidad no italiana y el hospital atendió de forma gratuita por motivos humanitarios a 102 pacientes extranjeros.

En el ámbito de la investigación científica, el Hospital obtuvo una serie de resultados que lo ponen en la cumbre de la red de institutos, como primer hospital pediátrico por “impact factor” y con 628 publicaciones científicas en el último año. Con 423 estudios clínicos, uso de nuevos fármacos y terapias para 5.300 pacientes. Esto involucrando más de 750 médicos biólogos y otras figuras profesionales empeñadas en la investigación científica.

Se identificaron 10 nuevas enfermedades raras que no tenían diagnóstico, dando respuestas diagnósticas al 40 por ciento de los casos raros, o muy raros seguidos.

En esta área las informaciones fueron abundantes, entre ellas que el Bambino Gesù fue nombrado como centro de referencia de la Unión Europea, por la (European reference network). Se ha realizado también en el 2016 actividad de formación, con más de 300 cursos para 40 mil participantes.

En el año pasado se han puesto 200 habitaciones a disposición de las familias de los niños ingresados en el hospital de forma totalmente gratuita, beneficiando a 3.700 núcleos familiares.

Se activaron 6.500 mediaciones culturales en 43 idiomas diversos para los niños internados; 2.500 familias de niños internados recibieron apoyo psicológico.

Se suman 122 asociaciones de papás y voluntarios, con 28.500 niños involucrados en proyectos recreativos, y 3.500 ‘alumnos de colegio en el hospital’, gracias al apoyo de profesores y docentes.

Durante la presentación del informe, el secretario de estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, indicó“gran satisfacción por los resultados del Bambino Gesù” y aseguró que “ el hospital se ha convertido en una familia, en una gran comunidad” que goza de “la “estima, confianza y cercanía del Santo Padre”.

Por su parte la ministra de la Salud, Lorenzin, se dijo “orgullosa que exista un hospital en Italia que realiza investigación a este nivel”. Y subrayó la “extraordinaria capacidad de transplantes”, así como de los niños que “llegan desde todo el mundo y que he visto son tratados con gran amor y competencia”.

(Ciudad del Vaticano, 5 Jun. 2017).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...