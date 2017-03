Himno a Monseñor Romero, beato y mártir

https://www.youtube.com/watch?v=dbgYX1wCffM



Este es el himno que se entonará este 23 de mayo, en la Plaza Salvador del Mundo, durante la beatificación de monseñor Oscar Romero.

El himno será interpretado por el Coro para la Ceremonia de beatificación de Monseñor Romero. El video ha sido producido por Televisión Católica Arquidiocesana.

El coro está compuesto por 125 personas que cantarán a 4 voces. La preparación exigió una serie de ensayos por semana en el Seminario de San José de la Montaña.

A continuación la letra del himno:

HIMNO A OSCAR ROMERO

LETRA DE FRANCISCO

ANDRÉS ESCOBAR

Profeta del pecho herido,

siervo de la luz quemante,

no nos dejes Pastor nuestro

de tu mano venerable.

No se agoste tu palabra,

que como rocío cae

sobre nuestra tierra herida

que sólo florece en sangre.

Pastor que fuiste cordero

y ejemplo de fe admirable,

que Dios acoja tu muerte

y la ofrenda de tu sangre.

Profeta de pecho herido,

siervo de la luz quemante,

en el altar donde fuiste

sacrificio y celebrante”.

Pastor que fuiste cordero

y ejemplo de fe admirable,

que Dios acoja tu muerte

y la ofrenda de tu sangre”.

Profeta del pecho herido,

siervo de la luz quemante,

no nos dejes Pastor nuestro

de tu mano venerable.

/Imagen de uno de los ensayos.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...