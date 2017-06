Hijas de Santa María de la Providencia (Guanelianas) presentan su misión de acogida en el Camino de Santiago

LAS HIJAS DE SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA VUELVEN A ACOGER EN ARZÚA A PEREGRINOS DEL CAMINO DE SANTIAGO

Un año más, las religiosas Hijas de Santa María de la Providencia (Guanelianas) presentan su tradicional misión de acogida cristiana en el Camino de Santiago.

Ya son tres años de presencia de las guanelianas en Arzúa (A Coruña, a 36 km de Santiago de Compostela), donde además de las tareas pastorales propias de la parroquia (catequesis, atención a los mayores, pastoral de la salud, pastoral juvenil, formación de laicos…) se dedican a la acogida humana y espiritual de los peregrinos del Camino, a quienes ofrecen información y formación sobre el sentido del Camino, así como la posibilidad de compartir experiencias, oración y la Misa del peregrino. Fieles al carisma guaneliano dan prioridad a las personas con necesidades especiales y acogen a todos en nombre de la Iglesia, madre nuestra, convencidas de que quien “acoge al peregrino acoge al mismo Dios”.

El servicio es gratuito, si bien las hermanas ruegan que se solicite con antelación para atender adecuadamente a cada grupo.

Sor Luisa María López León

Hijas de Santa María de la Providencia

Rua do Carme 29

15810 Arzúa ( A Coruña)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...