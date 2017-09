Gratitud del Papa Francisco a los benefactores de la Guardia Suiza Pontificia Con profunda alegría y gratitud, el Papa Francisco recibió a los miembros de las dos Fundaciones helvéticas, que surgieron para sostener de forma económica, material y técnica a la Guardia Suiza, en ocasión de la inauguración oficial de la nueva sede de su Central operativa, en el día en que celebran a su Patrono San Nicolás de Flüe. El Santo Padre destacó el espíritu comunitario y solidario que desarrollan, característico de la presencia de los católicos en la sociedad. Actitud que se arraiga en el llamado evangélico del amor al prójimo (cfr Mc 12,31) y favorece la superación de las diferencias y tensiones sociales entre los diversos grupos. Por lo que, mediante su obra testimonian concretamente los ideales evangélicos y, en el tejido social suizo son ejemplo de fraternidad y del compartir: «El amor al prójimo corresponde al mandato y al ejemplo de Cristo si se funda en un verdadero amor a Dios. Así es posible para el cristiano, a través de su dedición, hacer experimentar a los demás la ternura providente del Padre celeste. En efecto, para dar amor a los hermanos hay que tomarlo de la caldera de la caridad divina, mediante la oración, la escucha de la Palabra de Dios y el alimento de la Santa Eucaristía. Con estas referencias espirituales, es posible obrar en la lógica de la gratuidad y del servicio. Les agradezco nuevamente por todo lo que hacen en favor de tantos jóvenes suizos, que deciden entregar algunos años de su vida al servicio de la Iglesia y de la Santa Sede. Esta ocasión me es propicia para reiterar que su presencia discreta, profesional y generosa es tan apreciada y útil para la buena marcha de las actividades del Vaticano». (CdM – RV) Audiencia del Papa a los miembros de las dos Fundaciones helvéticas, que sostienen a la Guardia Suiza (RV, 25-9-2017).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...