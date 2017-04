Granada: P. Román queda absuelto de los abusos sexuales

La Audiencia de Granada exculpa de un delito de abusos sexuales al único acusado del caso Romanones

Fuente: ABC

Foto: El padre Román, duranet una sesión del juicio – EFE

La sala segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha fallado a favor del padre Román M. V. C., que era el único acusado en el juicio del mediático caso Romanones.

Según fuentes del diario Ideal, el párroco ha quedado absuelto tras ser juzgado por un delito de abuso sexual con acceso carnal. Así lo ha notificado la Audiencia a los procuradores del caso, que empezó a raíz de la declaración de Daniel, nombre ficticio de la supuesta víctima, a quien el Papa Francisco -por vía telefónica- animó a denunciar.

La exculpación del sacerdote llega después de que el Ministerio Público, que pedía 9 años de cárcel para Román, retirara su acusación por la falta de pruebas tangibles y las contradicciones en las que incurrió el joven denunciante entre las distintas versiones de su «verdad declarada», de acuerdo con la exposición de motivos del fiscal.

Comunicado del arzobispado de Granada: Tras la sentencia absolutoria del tribunal civil al sacerdote D. Román Martínez

Martes, 11 Abril 2017

Comunicado del Arzobispado de Granada, tras la sentencia absolutoria del tribunal civil al sacerdote D. Román Martínez.

Al tener noticia de la sentencia absolutoria del tribunal civil al sacerdote D. Román Martínez de Velasco, este arzobispado se alegra de la actuación de la justicia.

Aunque falta aún el proceso canónico, que sigue otros cauces y tiene otras normas, la posición de la Iglesia ha sido y seguirá siendo la misma: la protección en primer lugar de las eventuales víctimas, la búsqueda de la verdad y la colaboración con la justicia.

Quiera Dios que el sufrimiento que este asunto ha causado, en el presbiterio de Granada y en la diócesis -pero en realidad, en la Iglesia entera- nos sirva a todos para crecer en humildad y en confianza en Dios, y para un testimonio cada vez más transparente de la verdad de Dios en nuestras vidas.

Granada, 11 de abril de 2017

