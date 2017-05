Granada – Eucaristía de Acción de gracias por la Sierva de Dios Isabel la Católica

El 26 de noviembre de 1504 fallecía en Medina del Campo la Sierva de Dios Isabel la Católica, cuyo deseo expreso fue que sus restos descansaran en nuestra ciudad de Granada y encomendar su custodia a la Diócesis.

Con motivo del aniversario de quien fuera evangelizadora del Nuevo Mundo y testigo en la fe cristiana, el día26, alas 19:30 horas, tendrá lugar una Eucaristía de acción de gracias por su vida, su persona y su obra reformadora.

Esta Santa Misa de acción de gracias tendrá lugar en la Capilla Real, donde se encuentran sus restos. Previamente, a las 18:30 horas, las personas que lo deseen podrán visitar el templo y los recuerdos personales que están acogidos en la Capilla, así como la cripta donde reposan sus restos.

El deseo de la Sierva de Dios Isabel la Católica para descansar en nuestra Diócesis es una deuda de gratitud y veneración del pueblo de Granada con ella. La actual Iglesia de Granada es heredera de esa riqueza espiritual y desea recordar así con veneración su memoria.

Granada, 23 de noviembre de 2012.-

