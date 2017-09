“Generación WeFe”, lema de la XVI Escuela de Pastoral con Jóvenes

“Generación WeFe”, lema de la XVI Escuela de Pastoral con Jóvenes

Los retos de la pastoral juvenil en una sociedad plural

Ya está abierta la inscripción para la XVI edición de la Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ), que se celebrará el próximo 7 y 8 de octubre en Salesianos de Atocha y abordará los retos de la pastoral juvenil en una sociedad secular y plural.

El objetivo es profundizar en la dimensión de la fe en los jóvenes, con el lema “GENERACIÓN WEFE” y comenzar un camino de reflexión para la preparación del próximo Sínodo de los Obispos. El encuentro contará con la participación de cerca de 300 jóvenes y la po- nencia central del sábado correrá a cargo del jesuita Enric Puiggrós, mientras que el do mingo participará Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia y miembros del Departamento de Juventud de la CEE. Diferentes talleres y mesas redondas abordarán la tarde del sábado la fe desde diferentes perspectivas, ya sea el deporte, la comunidad, el acompañamiento o la danza.

“Hay muchas personas –describe el equipo de jóvenes en el documento marco de esta edi- ción– que orientan su vida sin necesidad de religión, para muchos conciudadanos Dios no es necesario en su vida”, y confirman que la “la fe ha dejado de ser un presupuesto obvio”. Por ello, los jóvenes perciben como “urgencia pastoral” en este tiempo “volver a partir de Dios” y destacan los retos para la fe de la sociedad pluralista en la que nos movemos, como la actitud relativista, el desarraigo o el individualismo. Los propios jóvenes constatan las dificultades para construir su propia identidad. “No es fácil crecer sin referencias, sin co- munidad, sin historia”. “Hoy más que nunca –destacan– las jóvenes generaciones necesitan educadores que acompañen sus procesos de crecimiento”. Desde la EPJ se insiste en que el fortalecimiento de la pastoral juvenil está en los mismos jóvenes, “ya que ellos no son el problema, sino la solución” y celebran la convocatoria del próximo sínodo de octubre de 2018 entorno a los jóvenes.

La EPJ es una iniciativa interinstitucional promovida por una decena de instituciones, entre las que se encuentran dos delegaciones diocesanas de pastoral con jóvenes (León y Toledo), cinco congregaciones religiosas (Marianistas, Escolapios, La Salle, Salesianos y Vedruna) y tres asociaciones laicales (Acción Católica, Institución Teresiana-Acit Joven y Adsis). Nació en 2001 como espacio formativo para miembros de las comunidades Adsis. A raíz del Fórum de Pastoral con Jóvenes se abre a otras organizaciones eclesiales, primero solo en su convocatoria y finalmente también en su organización y desarrollo, a fin de dis- poner de un marco común de formación para agentes de pastoral.

