Funeral y entierro en Málaga del padre Jorge Loring, jesuita

Ayer miércoles tuvo lugar la celebración de la Misa por el eterno descanso del P. Jorge Loring S.J. en la iglesia malagueña del Sagrado Corazón. La Misa ‘corpore insepulto’ fue presidida por el provincial de Andalucía y Canarias de la Compañía de Jesús, el P. Guillermo Rodríguez.

Han concelebrado numerosos miembros de las comunidades de jesuitas en Málaga; entre ellos, el vicario para la vida consagrada, P. Ignacio Núñez de Castro; así como miembros del clero secular, como el vicario para la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal, y el rector del Seminario, Francisco González. La predicación ha corrido a cargo del hermano del difunto, el también jesuita P. Jaime Loring, fundador del centro universitario ETEA, que ha destacado de su hermano su enorme capacidad de “constancia y superación”

«La fe no es para guardarla –ha afirmado– y Jorge ha sido realmente un predicador incansable por todas partes. Tanto en Cádiz, todos los años que ha vivido allí, como en muchas ciudades de España y también en América, en México, en Colombia… No paraba de comunicarse, superándose, incorporando las nuevas tecnologías e internet. A mí me dejaba admirado. Me decía: “tengo 600 correos por contestar”. Yo no entendía aquello. Pues efecticvamente, gente que le escribía haciéndole preguntas a través de su página web. Y contestaba. Tenía pasión por predicar, por difundir la fe, por comunicar la fe a quien quiera que sea, en internet, por la televisión…»

El P. Jaime Loring ha relatado su propia experiencia: «Jorge ha vivido la fe que heredó de nuestra madre y quiero hacer también un recuerdo de nuestra madre, que tuvo ocho 8 hijos, de los que ya han muerto cuatro. Mamá no era una mujer beata, pero era una mujer creyente. De una fe absoluta. Quedó viuda y cada vez que salía a la calle a resolver algo se arrodillaba y rezaba un padrenuestro para que el Señor le ayudara. Esa fe que tenía nuestra madre y que nos transmitió a todos, es la que ha acompañado a Jorge durante su vida. Igualmente, que el ejemplo que Jorge nos deja sea para nosotros un aliciente para vivir y difundir nuestra fe».

