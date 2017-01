Fundación ONCE presenta los programas europeos para la inclusión laboral

Cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, presentarán mañana, 11 de enero, en Madrid, el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que desarrollan desde enero de 2016 dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio 2014-2020.

Será a las 11.00 h en la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid (C/ Prim, nº 3), en la Sala multiusos de la 4ª planta, en un acto que contará con las intervenciones del director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; el delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo; la directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y la directora regional de Inserta en Madrid, Olga Navarro.

Hashtag: #InsertaEmpleoPorTalento

Usuario Twitter:@portalento_

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

Más información en: www.portalento.es

Más información sobre el mercado de trabajo de las personas con discapacidad en España en: www.odismet.es

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...