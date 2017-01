Ante el frío y heladas en Roma, el Papa Francisco activa un plan de emergencias

A través de la Limosnería Vaticana, el Papa Francisco ha decidido poner los cohes vaticanos a disposición de las personas sin hogar, para poder llevarles a refugios durante la noche, debido a la ola de frío en Italia.

El Santo Padre ha dispuesto refugios abiertos durante las 24 horas para los que carecen de techo bajo el que dormir. Además, para aquellos que no quieran dormir en un refugio, se han entregado sacos especiales para dormir en la calle con las bajas temperaturas, que en la ciudad de Roma han llegado a registrar varios grados bajo cero.

Estos sacos pueden resistir hasta 20 grados bajo cero. El frío es de tal intensidad que muchas fuentes romanas han aparecido completamente congeladas.

Numerosas organizaciones e institutos religiosos católicos están tomando medidas para ayudar a las personas sin hogar durante esta emergencia por frío que afecta a Roma. Así, por ejemplo, la Comunidad de San Egidio está repartiendo mantas polares, ropa y comida entre estas personas.

Ocho personas murieron en Italia en las últimas horas por la ola de frío y nieve que sufre el país y que llevó a cerrar autopistas y cancelar vuelos.

El papa Francisco lamentó hoy las muertes de personas que viven en la calle por la ola de frío en Italia que dejó un saldo total de ocho víctimas en los últimos tres días.

“En estos días de tanto frío pensé, y los invito a pensar, en todas las personas que viven en la calle”, afirmó el Pontífice durante el tradicional Ángelus de este domingo, en medio de una ola de frío que dejó a Roma con térmicas de ocho grados bajo cero desde el miércoles.

“Personas golpeadas por el frío y a veces por la indiferencia. Lamentablemente algunas perdieron la vida. Que el Señor ayude a estar cercanos a estas personas”, pidió el obispo de Roma.

