Francisco lleva personalmente a Benedicto XVI sus felicitaciones navideñas

El Papa emérito lleva una vida de oración en el Monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano

El papa Francisco fue este viernes por la tarde al monasterio Mater Ecclesiae en los jardines del Vaticano para llevar personalmente sus felicitaciones navideñas a Benedicto XVI. “El gesto es parte de la simplicidad de la relación entre el Papa y el Papa emérito”, se lee una comunicación interna de Radio Vaticano.

El primero de los encuentros públicos fue el 23 de marzo de 2013 en en Castel Gandolfo, donde Benedicto XVI y Francisco rezaron juntos algunos momentos.

Un mes y medio despuñes, el 5 de julio de 2013, Benedicto XVI volvió a estar junto a Francisco durante la inauguración de un monumento a San Miguel en los jardines del Vaticano.

El 22 de febrero de 2014, durante el consistorio para crear nuevos cardenales, fue la primera vez en la historia en que dos papas estaban en la basílica de san Pedro.

La canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII en la plaza de San Pedro, el 27 de abril de 2014, fue otra de las ocasiones.

Dos meses más tarde, el 28 de septiembre, invitado por Francisco, Benedicto XVI regresó a la plaza de San Pedro, donde asistió al encuentro con los ancianos. El Papa emérito apareció en un buen estado de ánimo, a pesar de caminar muy lentamente y con la ayuda de un bastón.

Siempre por invitación de Francisco, Benedicto XVI estuvo de nuevo en la plaza de San Pedro el 19 de octubre de 2014, fecha concelebró el rito de beatificación del Papa Pablo VI.

También en el 2015, el papa emérito regresó a la basílica de San Pedro, donde asistió al consistorio en la que Francisco creó 20 nuevos cardenales el 14 de febrero.

A finales de 2015, Benedicto XVI cruzó por la Puerta Santa de la Misericordia de la basílica de San Pedro, abierta por Francisco para el Jubileo, el 8 de diciembre.

El 20 de noviembre de 2016, Francisco fue a la Monasterio Mater Ecclesia, donde fue recibido por el Papa emérito con los nuevos cardenales creados en el consistorio de ese mismo día.

