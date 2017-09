Francisco intruduce cambios en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia

El Papa Francisco impulsa con cambios el Instituto Juan Pablo II sobre matrimonio y familia

El Papa envía una carta apostólica dada en forma de motu proprio “Summa familiae cura”, que establece el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia

El Papa Francisco ha aprobado un “Motu Proprio” con el que instituye el Pontifico Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia cambiando de esta manera el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia.

En texto, el Pontífice afirma que tras el Sínodo de la Familia celebrado entre el 2014 y el 2015, así como después del documento post sinodal Amoris laetitia, se ha visto la necesidad de “una renovada conciencia del evangelio de la familia y de los nuevos desafíos pastorales a los que la comunidad cristiana está llamada a responder”.

“El cambio antropológico-cultural, que influencia hoy todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado, no nos consiente limitarnos a prácticas de la pastoral y de la misión que reflexionen sobre formas o modelos del pasado”

Por ello, “debemos ser intérpretes conscientes y apasionados de la sabiduría de la fe en un contexto en el que los individuos son menos ayudados que en el pasado por las estructuras sociales, en su vida afectiva y familiar”, dice el Papa.

“Debemos mirar con intelecto de amor y con sabio realismo la realidad de la familia hoy, en toda su complejidad, en sus luces y en sus sombras”.

Francisco explica que “por estas razones he creído oportuno dar un nuevo aspecto jurídico al Instituto Juan Pablo II para que la ‘profética intuición de San Juan Pablo II, que ha querido fuertemente esta institución académica, hoy pueda ser todavía mejor reconocida y apreciada en la fecundidad y la actualidad”.

Con el cambio, se amplían “los campos de interés, tanto en orden a las nuevas dimensiones de la tarea pastoral y de la misión eclesial, como en referencia a los desarrollos de las ciencias humanas y de la cultura antropológica en un campo fundamental para la cultura de la vida”.

El Motu Proprio se compone de 6 artículos y en ellos se establecen los cambios. En ellos se subraya que el nuevo Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, que pertenece a la Pontificia Universidad Lateranense, continúe siendo fiel “a la inspiración original”.

El artículo 2 señala que el nuevo Instituto “constituirá un centro académico de referencia, al servicio de la misión de la Iglesia universal, en el campo de las ciencias que respectan al matrimonio y a la familia, y respecto a los temas relacionados con la fundamental alianza del hombre y de la mujer para el cuidado de las generaciones y de la creación”.

El nuevo Instituto tendrá una estrecha relación con la Congregación para la Educación Católica, con el dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y con la Pontificia Academia por la Vida.

Además, dispondrá de cátedras, profesores, programas y personal administrativo para que desempeñe correctamente su misión. Podrá otorgar el doctorado en Ciencias sobre el Matrimonio y Familia; la licenciatura en Ciencias sobre Matrimonio y Familia, así como el diploma en Ciencias sobre Matrimonio y Familia.

Por Álvaro de Juana

El Papa con una familia. Foto: ACI Prensa

VATICANO, 19 Sep. 17 / 05:41 am (ACI).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...