Firman en El Cairo la “Declaración de convivencia recíproca islámico-cristiana”

Condena el uso de la violencia en nombre de la religión. Fue durante el congreso de la Universidad de Al Azhar y el Consejo de los sabios musulmanes

Más de 600 delegados (políticos, académicos, líderes religiosos cristianos y musulmanes) participantes durante dos días en el Cairo de la conferencia,“la libertad y la ciudadanía, la diversidad y la integración”, firmaron la “Declaración de convivencia recíproca islámico-cristiana”, que condena el uso de la violencia en nombre de la religión e indica como principio de ciudadanía el criterio que debe aplicarse para garantizar la convivencia pacífica y fructífera entre personas de diferentes religiones y comunidades religiosas.

Lo indicó en Roma la Agencia Fides, precisando que este encuentro se realizó dentro del congreso organizado en el Cairo por la Universidad de Al Azhar y por el Consejo de los sabios musulmanes (organismo con sede en Abu Dhabi).

El mismo Sheikh Ahmed al Tayyib, Gran Imán de Al Azhar, ha explicado el contenido y ha proporcionado la clave para la interpretación de la “Declaración”, en un discurso final bien articulado, en el que ha recordado la necesidad de aplicar los principios de ciudadanía, igualdad y estado de derecho para contrarrestar la discriminación y los malos tratos sufridos por las minorías.

El Gran Imán ha rechazado las prácticas sociales y jurídicas que crean un “estándar doble” discriminando a los ciudadanos en base a su pertenencia o no al Islam.

Al Tayyib, en su intervención –indica la Agencia Fides– también ha reiterado la incompatibilidad entre el verdadero Islam y la persecución contra los creyentes no musulmanes, remarcando que la defensa de la libertad de los ciudadanos es una tarea reservada a los Estados nacionales, y ninguna otra entidades, religiosa o de otro tipo, debe pretender interferir con los gobiernos nacionales legítimos en este terreno.

Precisamente ayer, miércoles 1 de marzo, Amnistía Internacional había interpelado a las autoridades civiles egipcias, culpándolas de “fracasar” en la defensa y protección de los cristianos coptos en el Norte del Sinaí, que en las últimas semanas, han sido víctimas de una serie de asesinatos y actos de violencia selectiva.

El Gran Imán, en su discurso final, ha denunciado una vez más, la propaganda que pretende imponer al imaginario colectivo la falsa idea de una grave vínculo entre el Islam y el terrorismo, advirtiendo que la insistencia sobre este estereotipo engañoso abre el camino hacia la criminalización de todas las religiones, un objetivo perseguido por los sectores “ultra-modernistas” que tratan de cancelar todas las afiliaciones religiosas como una medida necesaria para garantizar la estabilidad de las sociedades denominadas como “avanzadas”.

Universidad Al-Azhar – (Wikimedia Commons)

(ZENIT- Roma, 2 de marzo de 2017).-

