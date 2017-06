Finalistas del VII Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo

PROCLAMADAS DOS OBRAS FINALISTAS

DEL VII PREMIO INTERNACIONAL

DE MÚSICA SACRA FERNANDO RIELO

Las composiciones de Marcos Mato Collazo (Santiago de Compostela) y Miguel Ángel Tallante Pancorbo (Madrid) optan al VII Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo. El fallo del Jurado sobre cuál de las dos obtendrá el Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo tendrá lugar tras un concierto público, el 25 de octubre en Madrid.

Gabinete de Prensa de la Fundación Fernando Rielo

Las dos composiciones finalistas, han sido seleccionadas entre obras procedentes de Bélgica, Bolivia, Colombia, España, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Serán interpretadas en un concierto público, que tendrá lugar en Madrid, el próximo 25 de octubre, a cargo de la orquesta Camerata del Arte y el coro Koiné Ensemble que serán dirigidos por el maestro Ignacio Yepes.

Tras la audición, el Jurado, compuesto por músicos de reconocido prestigio nacional e internacional, que ha destacado la gran calidad de las obras finalistas, proclamará la galardonada con el VII Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo, dotado con 5.000 €. En la presente edición el texto a musicalizar ha sido el Ave José, oración compuesta por Fernando Rielo, y la exaltación a la Santísima Trinidad.

Para el creador del Premio, Fernando Rielo: “La música sacra es místico sentir del espíritu humano que expresa su filial comunicación con Dios, invocada en la más cualificada armonía que pueda producir la técnica comunicativa del lenguaje musical. El buen gusto, síntesis de la verdad, bondad y hermosura, lleva al artista a hacer confesión, por medio del talento o práctica musical, de su mística unión con Dios. La música sacra es, por esta causa, más allá de toda lengua vernácula, verdadero lenguaje universal.”

Por ello, el Premio Internacional de Música Sacra “Fernando Rielo” se propone promover la composición de nuevas obras que recojan la necesidad de valores transcendentes que el mundo actual tiene.

Notas biográficas de los finalistas:

Marcos Mato Collazo (foto):

Natural de Santiago de Compostela (1988). Se ha formado en composición, armonía y contrapunto con el compositor y musicólogo Joam Trillo, además de realizar el Grado Superior de la especialidad de Percusión en el Conservatorio Superior de Música de La Coruña. Se ha interesado igualmente por la construcción de instrumentos de percusión con materiales reciclados, siguiendo un taller dictado por Alberto Carreño. Ha seguido cursos y seminario de:Film Music y de Arranging, Orchestration and Production for Pop Music en el Leeds College of Musica, en Gran Bretaña; iniciación y recursos para la educación a niños con autismo; dirección coral, canto y técnica vocal, organizado por el coro Camerata Ad Libitum; y de Percusión. Es diplomado en Magisterio Musical por la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene una amplia experiencia en grabaciones de estuido, edición de partituras, composición, arreglos y transcripciones. Desde 1998 viene formando parte de distintas bandas de Música, orfeones, grupos musicales y corales .

Desde 2004 ha participado con algunas de estas formaciones en grabaciones de bandas sonora, discos y DVDs.

En 2011, con el Coro de Cámara “Ainur” ha obtenido el primer premio y el premio del público del Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera; y en 2012, el Gran Premio Nacional de Canto Coral (Cantabria).

En 2015 hizo el estreno de una Edición Crítica del motete y Misa “Rodericus Cardinalis”, dedicado a Don Ridrigo de Castro, de Cristóbal de Medrano con concierto a cargo de Voz Stellae y Os Menestreis de 1500, enmarcado dentro del “Espazos Sonoros 2015”.

Miguel Ángel Tallante Pancorbo:

Nace en Madrid en 1946. Titulado por el Real Conservatorio Superior de esta ciudad en piano, violín y composición, obtiene varios premios y distinciones que le permiten ampliar su formación en Francia y Bélgica. Becado por diversos organismos oficiales se especializa en música de cámara e histórica y en instrumentos antiguos, y muy concretamente en órgano y clave. Ofrece recitales en España y en el extranjero. Participa habitualmente con orquestas, coros, grupos de cámara y solistas. Director-fundador de PRO MVSICA ANTIQVA DE MADRID, ha recorrido toda España y más de veinte países de Europa y América, obteniendo diversos premios.

Como compositor ha creado una larga producción para TV, aparte de música de creación pura. Ha colaborado con la UNED componiendo la música de buena parte de su Fondo Audiovisual. Pero es en Televisión Española donde ha desarrollado principalmente esta labor: desde los memorables “Estudio 1”, y el largometraje El Sueño del Mar, hasta series más actuales (Los Pueblos, Un País en la Mochila, Las Claves del Románico, Memoria de España, etc.) pasando por todo tipo de programas y sintonías. Esta larga trayectoria le fue reconocida con la concesión del Premio a la Mejor Música Original, otorgado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en su 3ª Edición.

Ha dirigido e intervenido en una extensa obra concertística y discográfica que abarca desde la Edad Media hasta nuestros días, realizada en su mayor parte con el grupo PRO MVSICA ANTIQVA DE MADRID y con LÍRICA XVIII. Investigador y docente, ha sido profesor de Historia de la Música Española durante más de treinta años para la Universidad Complutense y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha sido miembro del Jurado de prestigiosos certámenes nacionales e internacionales. Recientemente ha ofrecido conciertos de reinauguración de varios órganos históricos españoles.

Se adjuntan fotografías de los dos finalistas.

Magdalena Padilla García

Gabinete de Prensa de la Fundación Fernando Rielo

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...