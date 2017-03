Festival de la Canción Misionera 2017 de Toledo

El Salón de Actos “Jesús Hornillos” del Colegio Infantes de Toledo quedó pequeño para albergar a todos los participantes, que estuvieron acompañados por el Arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, y el Obispo Auxiliar de Toledo, Mons. Ángel Fernández Collado

Más de 700 personas en el Festival de la Canción Misionera de Toledo

– 16 grupos, de toda la Archidiócesis de Toledo, han participado en uno de los festivales más participativos de los últimos 40 años, convirtiéndose en un éxito de animación y dinamización misionera.

– La misionera Noelia Sánchez ha compartido el testimonio de sus cerca de 15 años de servicio misionero en Argentina.

Un año más el Festival de la Canción Misionera ha convertido a Toledo en el “epicentro” de la animación misionera y la canción misionera, congregando a más de 700 personas, dejando pequeño el Salón de Actos “Jesús Hornillos” del Colegio Infantes de Toledo.

La edición de la “Canción Misionera” ha contado con la presencia del Arzobispo de Toledo y Primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, que daba comienzo con unas palabras de saludo y bienvenida para todos los participantes, además de animar a todos los niños para que con sus canciones “piensen en todos los misioneros y en aquellos niños que como vosotros están y se encuentran en territorios de misión”. Además el Arzobispo de Toledo ha querido, también, agradecer “todo el trabajo misionero que hacéis en vuestros colegios y parroquias, dando hoy fruto en las canciones que con tanto cariño habéis preparado”.

Posteriormente intervino la misionera Noelia Sánchez, natural de Talavera de la Reina y perteneciente a la comunidad de Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios, que ha vivido casi 15 años en Argentina. En su testimonio misionero reconociendo que “he estado haciendo de todo un poco, según las circunstancias, para poder dar a conocer a Jesús en el barrio, y crear una familia en la parroquial”, enfatizando, “yo suelo decir, hasta el pino puente”.

La misionera ha destacado que “soy una persona muy feliz con mi vida, teniendo como lema que me queda grande porque es de San Pablo (Para mí la vida es Cristo), pero me atrevo a adoptarlo porque yo sin Cristo y sin la fe no sería nada, aunque tengo mucho por caminar”.

En esta edición, junto a los 16 grupos participantes y los más de 700 asistentes, han estado presentes, además del Arzobispo de Toledo, el Obispo Auxiliar de Toledo, Mons. Ángel Fernández Collado y el Delegado Diocesano de Misiones, Jesús López Muñoz.

Entre los asistentes han existido valoraciones destacando el éxito del que se ha convertido como uno de los festivales más participativos de los últimos 40 años, como definir que “ha estado genial, ambientazo misionero”, o “Los niños han vuelto muy contentos… y la participación ha sido mayor que otros años”. Demostración que, gracias al trabajo de la Delegación Diocesana de Misiones y la implicación de muchos voluntarios y colaboradores, se ha establecido esta fecha como un momento central de la animación y la dinamización misionera en toda la Archidiócesis de Toledo.

El festival también ha contado con momentos especiales, como el recuerdo de la periodista Paloma Gómez Borrero, recientemente fallecida, así como la muestra de solidaridad tanto con Perú y Etiopía, lugares en los que, por diferentes cuestiones naturales, están sufriendo mucho nuestros hermanos y que cuentan con todo el apoyo y el respaldo de la Archidiócesis de Toledo.

Los grupos que han participado este año han sido: Colegio Diocesano Santa Clara (Ocaña), Colegio Diocesano Virgen de la Caridad (Illescas), Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Sangre (Torrijos), Hogar de Nazaret (Toledo), Parroquia Divino Salvador (Madridejos), Parroquia Ntra. Sra. de la Purificación (Nambroca), Parroquia Santa María Magdalena (Escalonilla), Parroquia Ntra. Sra. de la Paz (La Puebla de Montalbán), Parroquia San Pedro ad vincula (Las Ventas de Retamosa), Parroquia Santa Teresa (Toledo), Parroquia San Juan Evangelista (Toledo), Parroquia San Esteban Protomártir (Lominchar), Parroquia San José Obrero (Toledo), Parroquia Santo Domingo de Guzmán (Valmojado), Parroquia de Seseña y Parroquia San Pedro Apóstol (Olías del Rey).

Después de las actuaciones de estos grupos, el Arzobispo de Toledo hacía entrega, a cada uno de ellos, de un diploma acreditativo de su participación, convocándoles para la edición del año 2018, donde ya se espera la participación, las coreografías, las presentaciones y muchas más sorpresas que año tras año presentan los grupos participantes, esperando sumar aún más participación y difusión en toda la Archidiócesis de Toledo.

Desde la Delegación Diocesana de Misiones de Toledo, la Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias (OMP) y la ONGD Misión América se agradece la involucración y participación de todos los grupos, además de reconocer la colaboración de la periodista Conchi Moreno, de Radio Televisión Diocesana, que ha sido la encargada de presentar, animar y agilizar un festival que quedará en la memoria musical y misionera de todos los participantes.

¡Gracias! es la palabra final que desde la organización se ha usado, porque en ella se recoge la expresión de encuentro y participación en este Festival cuyo lema ha sido “Sígueme”, pidiendo a todos los niños que sigan participando en las actividades y campañas de las Obras Misionales Pontificias, particularmente en la Infancia Misionera, donde ellos son unos pequeños grandes misioneros.

