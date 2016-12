Felicitación navideña a la Curia Romana: el Papa hace un balance de sus 44 meses de pontificado

El Papa Francisco presenta un balance de sus 44 meses de pontificado

Francisco al saludar por Navidad a los miembros de la Curia Romana explica que la reforma ‘no es cambiar personal sino convertir a las personas”

El santo padre Francisco recibió este jueves en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, los saludos y el cariño de la Curia Romana y de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, con motivo de la Navidad 2016.

La Curia Romana equivale a los ministerios para un Gobierno, solo que la Santa Sede no tiene por ejemplo un dicasterio de agricultura, o de industria, pero sí de otra índole, como los que se ocupan de los migrantes, del clero o de la nueva evangelización.

El cardenal Angelo Sodano, en nombre de los presentes expresó “el deber de estar juntos entorno al Sucesor de Pedro, para manifestarle toda la cercanía en estos días de gran júbilo” así como agradecerle por el Jubileo de la Misericordia y la obra de paz que realiza en Oriente Medio. Y desearle de corazón ¡Feliz Navidad!.

Por su parte el papa Francisco señaló que la reforma de la Curia Romana en curso será solamente eficaz si se actúa como con hombres ‘renovados’ y no solamente con ‘nuevos hombres’, porque no es posible contentarse cambiando el personal sino llevar a los miembros de la Curia a renovarse espiritualmente, humanamente y profesionalmente. La reforma de la Curia, aseguró “no se realiza cambiando gente”, sino principalmente “con la conversión de las personas”.

En su largo discurso el Papa tras recordar a Dios hecho un niño, lo que invierte la lógica divina y humana, invita en Navidad “a decir ‘sí’ con nuestra fe, no al dominador del universo, ni a la más noble de las ideas, sino a este Dios, que es humilde-amante”.

A continuación entró en el tema de la reforma de la Curia Romana, para volverla “conforme con la buena noticia” y al mismo tiempo más conforme a su finalidad que es la de colaborar con el ministerio propio del Sucesor de Pedro”, orientada al bonum e in servitum.

Señalo que en los anteriores encuentros navideños había hablado de algunas “enfermedades”, que era necesario curar: las resistencias ocultas, así como y las palabras vacías del ‘gatopardismo‘ que cambia fachada para no cambiar nada. Lo que implica escuchar también los motivos de las resistencias buenas y menos buenas de un cuerpo vivo, para “abandonándose a la guía segura del Espíritu Santo”, “rezando, rezando y rezando”.

Señaló que los criterios guías de la reforma son doce: individualidad; pastoralidad; misionaridad; racionalidad; funcionalidad; modernidad; sobriedad; subsidaridad; sinodalidad; catolicidad; profesionalidad, gradualidad y explicó cada uno de ellos.

Francisco indicó también algunos pasos ya realizados, siguiendo las “recomendaciones de los cardenales durante las reuniones plenarias antes del cónclave, las del Consejo de los nueve cardenales, así como de los jefes de dicasterios y de otras personas y expertos”.

La lista de iniciativas realizadas y en marcha es enorme, partiendo de la formación del Consejo de Cardenales (C 9) y de la revisión de la Constitución apostólica Pastor Bonus.

IOR, Apsa, patrimonio, economía y finanza

La creación de la Comisión de investigación sobre el Instituto para las Obras de Religión (IOR); la institución de órganos judiciales del Vaticano en materia penal; La comisión COSEA para reformar la estructura económico administrativa en cooperación con el C9; la institución del Comité de Seguridad Financiera contra el reciclado; la consolidación de la Autoridad de Información Financiera, instituida por Benedicto XVI; la creación de la Secretaría para la Economía y el Consejo para Economía (ministerio de Finanazas y de control financiero) en sustitución del Consejo de los 15 cardenales; la Oficina de Revisión General, de auditoría y control de los dicasterios de la Curia Romana e instituciones relacionadas con las Santa Sede y Gobierno de la Ciudad del Vaticano. Y la transferencia de la sección ordinaria de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa) a la Secretaría para la Economía. En el 2015 se aprueban los Estatutos de los nuevos Organos económicos.

Comunicación

Se crea la Secretaría para la comunicación para reorganizar los medios del Vaticano a las necesidades y tecnologías actuales. Se promulga el estatuto de dicha Secretaría.

Derecho canónico

Con dos motu proprio el 15 agosto de 2015 se reforma el proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial; se armonizan el código de las Iglesias Orientales y el de Derecho canónico.

Tolerancia cero a la pedofilia

La institución de la Pontificia Comisión para la Tutela de los menores. Con un motu proprio se permite investigarla negligencia de los obispos en casos de abusos.

Nuevos dicasterios

En agosto de 2016 se constituye el dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Se crea también el dicasterio para el Servicio del desarrollo humano integral, donde desde el 2017 confluyen cuatro pontificios consejos: Justicia y Paz; cor Unum, Pastora de los migrantes y refugiados. En octubre de 2016 se aprueba el estatuto de la Pontificia Academia de la Vida.

Sergio Mora

Foto: El Papa Francisco – cuadro en la Pontificia Academia de las Ciencias

(ZENIT – Ciudad del Vaticano, 22-12-2016)

