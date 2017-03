Fallece la periodista Paloma Gómez Borrero

Fue ingresada en un hospital de Madrid el pasado 8 de marzo en un hospital de Madrid.

A causa del ingreso, tuvo que aplazar diversos compromisos que tenía adquiridos, como una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo bajo el título “Una periodista y cuatro Papas”.

La periodista Paloma Gómez Borrero ha muerto a los 82 años, Paloma Gómez Borrero llevaba dos semanas ingresada en un hospital de Madrid aquejada de una grave enfermedad.

La periodista fue durante tres décadas corresponsal en Roma y en El Vaticano, primero con TVE y luego con la cadena COPE.

Con más de 50 años de profesión Paloma Gómez Borrero ha dado más de 29 vueltas al mundo siguiendo los viajes del Papa. «El primero fue con Pablo VI y lo último que he hecho es el cierre de la Puerta Santa con el Papa Francisco. Sigo en la brecha. Te pueden jubilar las circunstancias: la salud, que te falle la voz o tengas que ir en silla de ruedas, bastón y comiendo sopitas», dijo en una reciente entrevista concedida a ABC.

El cadáver de Paloma Gómez Borrero ha sido trasladado al tanatorio madrileño de Tres Cantos, en donde se instalará la capilla ardiente. Paloma Gómez Borrero, madrileña de nacimiento, desarrolló gran parte de su actividad profesional de periodista en Italia y el Vaticano como corresponsal de RTVE y la COPE y estaba en posesión de numerosos premios y distinciones.

Paloma Gómez Borrero nació en Madrid, España, el 18 de agosto de 1934.

Era hija de un terrateniente de Alcaudete de la Jara (Toledo), nieta del general Francisco Borrero, destinado en Cuba y en Filipinas a finales del XIX y que tuvo un destacado papel en las Guerras Carlistas, y descendiente por línea materna de Juan Álvarez Mendizábal, autor de la desamortización que lleva su apellido en el siglo XIX.

Realizó los estudios en el colegio del Sagrado Corazón en la madrileña calle de Caballero de Gracia, cursando posteriomente los estudios de Periodismo en la Escuela Oficial (1955).

El 18 de enero de 1958 publicó en “Blanco y Negro”, el semanario de “ABC”, su experiencia europea: “Aventuras de un viaje en auto-stop. Una española y una noruega llegan a Viena sobre un camión de cebollas”. Luego, entre noviembre de 1963 y octubre de 1967 publicó algunos artículos tanto en “Blanco y Negro” como en “ABC”, todos fechados en Italia.

En sus inicios en el periodismo también colaboró en “El Alcázar”, “Crítica”, “Senda”, “El Correo Español-El Pueblo Vasco” o “El Pueblo Gallego”. Fue redactora de “Sábado gráfico”, en 1970.

En diciembre de 1976 fue nombrada corresponsal de Televisión Española (TVE) en Roma, bajo la dirección de Javier Pérez Pellón como corresponsal jefe de RTVE, donde se encargó de la información sobre el país transalpino y la generada por El Vaticano desde los últimos años del papa Pablo VI, la efímera etapa de Juan Pablo I y los primeros años de Juan Pablo II. Fue relevada en esta delegación en diciembre de 1983 por Enrique Vázquez, director de Informativos de TVE, en la etapa al frente del medio público de José María Calviño, a quien culpa de su destitución.

No aceptó el ofrecimiento de la corresponsalía de Atenas y optó por regresar a Madrid. Poco después solicitó un año de excedencia en el medio público y se incorporó en marzo de 1984 a la cadena COPE como corresponsal volante para acontecimientos en Europa y especialmente en Italia, encargándose desde entonces de la corresponsalía de la emisora en la Santa Sede y cubriendo los viajes papales, entre los realizados a España o el histórico a Cuba (1988). Además, realizó esa misma labor para el canal venezola de televisión Venevisión.

En septiembre de 2012 le relevó como corresponsal de la COPE en el Vaticano Paloma García Ovejero, aunque ella sigue colaborando con la cadena de radio desde su residencia romana.

Simultaneó sus responsabilidades con la COPE con apariciones en espacios televisivos. Entre abril y mayo de 1987 regresó efímeramente a TVE como colaboradora del espacio “Por la mañana”, presentado por Jesús Hermida, espacio al que regresó el 1 de septiembre de 2014 en la etapa de Mariló Montero para intervenir en la tertulia de Inés Balleter “Amigas y conocidas”.

También colaboró con María Teresa Campos en varios de sus espacios televisivos: “Esta es su casa” (1990, TVE), “Pasa la vida” (1993-94, TVE), “Día a día” (1997, Telecinco), y ha participado en ” “Channel no. 4” (Cuatro, 2006) y “La noria” (2007, Telecinco).

Junto con Ana Blanco, a finales de febrero de 2013 retransmitió para TVE los últimos actos del dimisionario papa Benedicto XVI, y en los días siguientes participó en 13 TV en los espacios sobre la elección del nuevo Papa.

La decana de los periodistas españoles cubriendo la información vaticana ha aprovechado su conocimiento de la materia como tema de conferencias y para escribir varios libros: “Huracán Wojtyla” (1982), “Juan Pablo, amigo: la vida cotidiana en el Vaticano” (1996), “Santas del siglo XX” (1997, junto con Pilar Cambra, Angeles Galino, Mercedes Gordon y Marta Portal), “Los fantasmas de Roma” (1998), “La Alegría” (2000, por el que recibió el Premio Espiritualidad), “Adiós, Juan Pablo, amigo” (2005), “Abuela, háblame del Papa: la historia de Juan Pablo II contada para niños” (2005), “Dos Papas, una familia” (2006), “Los fantasmas de Italia” (2011), “De Benedicto a Francisco. El cónclave del cambio” (2013), “Juan Pablo II. Recuerdos de la vida de un santo” (2014).

También, ha publicado libros de gastronomía italiana “Comiendo con Paloma Gómez Borrero” (1983) y “El libro de la pasta” (1990), o la guía “Caminando por Roma” (1999). Es coautora de los libros “Cocina sin sal” (2004) y “Nutrición infantil” (2007).

A lo largo de su carrera profesional ha sido reconocida con los premios Calandria 1980, por su contribución a la difusión de la imagen de Italia en el exterior; el Adelaide Ristori 1981, por sus trabajos relacionados con la cultura, la radiotelevisión, el periodismo y la política; uno de los premios del Ranking Internacional de Prestigio 1984 por su labor informativa internacional de sus crónicas; uno de los Bravo ’96 de la Conferencia Episcopal; el Julio Camba de Periodismo; el Rodríguez Santamaría 2001 por su trayectoria profesional de la Asociación de la Prensa de Madrid; o uno de los Micrófonos 2003 de la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión (APEI); el “Alfiler de oro 2003” de la asociación de mujeres profesionales y empresarias “Mujer Siglo XXI”; el Bravo Especial 2010; el Premio de Comunicación Hugo Ferrer 2014 de la peña periodística Primera Plana; o el Premio Iris Toda una Vida 2016 de la Academia de Televisión.

También, en varias ediciones ha sido aspirante al premio Cirilo Rodríguez para corresponsales.

Durante su estancia en Roma participó, con Marcelo Mastroiani, en una escena de la película “El momento pui bello” (1957). En 2013 participó como asesora histórica del libreto para el musical “Karol Wojtyla, la verdadera historia”.

Su popularidad como corresponsal fue tal que incluso ha sido parodiada por el dúo “Martes y trece” (1981) o invitada a espacios de los hermanos Cadaval “Los Morancos”, como “Entre Morancos y Omaítas” (octubre de 2000) y “Morancos 007” (marzo de 2007).

Está en posesión de la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica (noviembre de 1999) y es Dama de la Orden de San Gregorio Magno (2002), concedida por Juan Pablo II a petición del cardenal-arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela.

En 1981 fue nombrada toledana del año, en 2002 recibió el título de académica de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (2002) y en 2013 recibió el reconocimiento de “Hija Adoptiva” de Castilla-La Mancha.

Estaba casada con el piloto de aviación militar italiano Alberto de Marchis. Tuvieron tres hijos: Ranieri, Carlos y Giorgio.

