Fallece el padre Laurentin, el experto más importante de apariciones de la Virgen de Lourdes

El teólogo y más importante experto en las apariciones marianas de la Virgen de Lourdes, P. René Laurentin, falleció el domingo 10 de septiembre a los 99 años.

El P. Laurentin, que además de teólogo era también exégeta e historiador, nació el 19 de octubre de 1917 en la localidad francesa de Tours.

Fue miembro de la Pontificia Academia Teológica de Roma, fue perito del Concilio Vaticano II y profesor en la Universidad Católica de Occidente, así como en diversas universidades de América e Italia. En 1996 recibió el Premio de la Cultura Católica.

Sus numerosos estudios sobre Lourdes lo convirtieron en el historiador de referencia de las apariciones marianas en este santuario francés.

Su obra se reúne en la Gran Historia de las Apariciones, reunidas en 6 volúmenes de estudio a los que hay que sumar otros 7 volúmenes de documentos.

De esta manera, comenzó un trabajo de estudio de los cuadernos de entrevista de la vidente Bernadette, situando en orden las palabras de María, trazando de ese modo un recorrido de catequesis de oración.

Como perito del Concilio Vaticano II contribuyó a elaborar las páginas escritas sobre la Virgen María en el Misterio de Cristo y de la Iglesia. Su doble tesis, en letra y en teología, se centró en María, la Iglesia y el sacerdocio.

