Fallece el padre Galbiati, quién fue secretario general de la PUM y de la POPF

Fallece el padre Galbiati, PIME, quién fue Secretario general de la PUM y de la POPF

En la noche del sábado, 18 de febrero, ha fallecido en Lecco el padre Fernando Galbiati, misionero durante muchos años en China, duodécimo Superior general del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME), Secretario general de la Pontificia Unión Misional (PMU) y de Obra Pontificia para la Propagación de la Fe (POPF).

El padre Galbiati nació el 14 de noviembre de 1932 en Bussero (Milán), entró en el PIME en Monza el 1 de septiembre de 1943. Realizó su juramento el 25 de junio de 1955 y fue ordenado en Milán el 28 de junio de 1956 por el Card. Giovanni Battista Montini, el futuro Pablo VI. Al año siguiente partió para Hong Kong. Allí llevó a cabo estudios y obtuvo varios diplomas, fue “profesor cualificado” en el Departamento de Educación de Hong Kong. Luego consiguió un doctorado en Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de La Sapienza de Roma, además de convertirse en Doctor of Philosophy en la Universidad de Oxford en Inglaterra y miembro de la New York Academy of Science.

En Hong Kong llevó a cabo la actividad pastoral en diversas parroquias y durante algunos años fue profesor de filosofía en el Seminario Holy Spirit. Aportó una contribución significativa en el ámbito académico y social. Fundó varios grupos para las visitas a las familias, para el apoyo económico y para las actividades juveniles. A él se debe el primer Hymnal chino, una colección de cantos religiosos en chino-cantones.

Asistente de Mani Tese del 1971 al 1975, participó en la Asamblea de actualización del PIME del 1970-1971 (Roma) y a la IX Asamblea General en la que fue elegido Superior General (1983-1989). Al terminar su mandato, regresó a Hong Kong, pero en 1999 fue llamado a Roma, primero como secretario general de la Pontificia Unión Misional (1999-2003), y luego como coordinador de las Obras Misionales Pontificias Internacionales y como Secretario de la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe (2004-2005). También se le encargó la elaboración del nuevo Estatuto de las OMP, publicado en 2005. En 2006-2007, fue Secretario General de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe.

Después de unos años en la Casa General del PIME en Roma, desde 2015, por razones de salud, estaba en la casa Beato Juan Mazzucconi, en Rancio di Lecco, donde ha fallecido. Después del funeral, ha sido enterrado en el cementerio del PIME en Villa Grugana. (SL) (Agencia Fides 21/02/2017)

Roma (Agencia Fides), 21-2-2017

