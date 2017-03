Fallece el liturgista Pedro Farnés Scherer



Murió el prestigioso liturgista Pere Farnés Scherer. Sus aportaciones a la implementación de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II fueron y siguen siendo muy valiosas.

Presbítero del Arzobispado de Barcelona, Canónigo Emérito del Excelentísimo Cabildo Catedral de Barcelona, ha muerto en la paz de Cristo, a la edad de 91 años, el día 24 de marzo de 2017.

El Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo auxiliar, el Sr. Cardenal Arzobispo emérito, los presbíteros y los diáconos lo hacen saber a los fieles de la Iglesia que le encomienden a la misericordia del Señor. Las exequias tendrán lugar el miércoles 29 de marzo de 2017, a las 11 h., En la Catedral de Barcelona.

el 24 de marzo, a los 91 años, en Barcelona,

