Estadísticas de la Iglesia Católica

91° Jornada Mundial de las Misiones – 22 de octubre de 2017

LAS ESTADISTICAS DE LA IGLESIA CATOLICA

Dossier para la Jornada Mundial de las Misiones: crece el número de católicos en el mundo

Aumenta el número de católicos en el mundo: son casi un millardo y 300 millones, el 17,7% de la población mundial. Según cifras del Anuario Estadístico de la Iglesia Católica (relativas al 2015) y elaboradas por la Agencia Fides, las personas bautizadas son 12 millones y medio más que el año anterior (2014). Se trata de uno los datos contenidos en el dossier estadístico publicado por Fides con motivo del 91º Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra el domingo 22 de octubre de 2017, que tarta de ofrecer una imagen del panorama de la Iglesia en el mundo.

Según el Dossier, 1 millardo y 100 mil personas viven en África, el 19.42% son católicos (222 millones), con un aumento del 0.12%. En América, de 982.2 millones de habitantes, el 63.6% son católicos (625 millones), con un descenso del 0.08%.

En Asia, de los más de 4,3 mil millones de personas, los católicos representan el 3,24% de la población (141 millones), manteniendo una cifra estable.

En Europa, la población ha crecido (716 millones), pero por segundo año consecutivo, el número de católicos ha disminuido y ahora son el 39,87% (285 millones), con un descenso del 0,21%.

En Oceanía viven 38,7 millones de personas, el 26,36% católicos (10,2 millones), con un aumento del 0,24% con respecto al año anterior.

Las circunscripciones eclesiásticas católicas (entre diócesis, vicariatos, prefecturas apostólicas, etc) en el mundo son 3.006 (+ 8 respecto al 2014): 538 en África, 1.091 en América, 538 en Asia, 758 en Europa y 81 en Oceanía.

Los Obispos en el mundo ha aumentado de 67 unidades, (son 5.304) mientras disminuye de 136 el de sacerdotes (son 415.656).

El Dossier de Fides también informa que en el mundo hay 351.797 misioneros laicos mientras los catequistas son 3.122.653.

la Iglesia católica administra 216.548 centros educativos en el mundo, frecuentados por mas de 60 millones de alumnos. Además, son casi 5 millones y medio los jóvenes que frecuentan institutos católicos durante sus estudios superiores y universitarios. Por último hay más de 118 mil institutos de beneficencia y asistencia católicos (hospitales, leproserías, orfanato, casas de ancianos) repartidos por todo el mundo.

En el Dossier de Fides también se muestra un esquema de las actividades de cooperación misionera de las Obras Misionales Pontificias (Propagación de la Fe, San Pedro Apóstol, Infancia Misionera, Unión Misional) que, con su ayuda a las iglesias locales (construcción de capillas y seminarios, instrucción, actividades pastorales y de formación), han erogado en el 2016 subsidios por un total de casi 134 millones de dólares Usa.

Para ilustrar el Dossier se ha publicado en el canal Youtube de la Agencia Fides una motion graphics (en Italiano e inglés) que se puede descargar gratuitamente y reproducir en otros sitios web. (Agencia Fides 20/10/2017)

El Dossier de las estadísticas de la Agencia Fides en Español

Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) , 20-10-2017

